NewTuscia – VITERBO – Nella notte di Capodanno grande successo per l’evento organizzato presso il teatro San Leonardo per dire addio al 2023.



Sul palco di via Cavour si sono esibiti i “Requeen”, cover del celeberrimo gruppo dei Queen.

Quasi piena la sala formata da adulti ma anche da tanti ragazzi che hanno cantato e ballato per uno dei gruppi più famosi di sempre.

A mezzanotte brindisi e poi tutti di nuovo a cantare con tanti fuori programma con il leader della band che, in più occasioni, ha affermato: “Sembra di stare in famiglia” ed ha suonato anche a richiesta.

Anche questo è stato il Capodanno viterbese che ha riportato gioia e sorrisi ai viterbesi.

