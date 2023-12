NewTuscia – ROMA – “L’esigenza di avere una biblioteca nella zona Collatino – Prenestino nella periferia est della Capitale: Castelverde, Ponte di Nona, Lunghezza, Villaggio Falcone è una priorità. Il PSI di Roma si batte da tempo per l’apertura di biblioteche e centri polivalenti della cultura. Sono molto felice nel vedere come il consigliere capitolino Dario Nanni abbia portato la discussione in Aula Giulio Cesare. Da sempre siamo a favore del progresso e della diffusione della cultura nei nostri quartieri. Continueremo a batterci con tutte le nostre forze per mettere a disposizione dei cittadini luoghi del sapere e spazi liberi per promuovere lo studio e la cultura, per questo siamo pronti a fare la nostra parte nel rendere i quartieri più lontani dal centro sempre più inclusivi e ricchi di spazi.”

Così in una nota Riccardo Sorci, Vice Segretario Federazione Psi Roma.