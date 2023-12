NewTuscia – MAGLIANO ROMANO – In tempi record l’Associazione Ecologica Monti Sabatini – No Discarica Magliano Romano presenta il ricorso al TAR Lazio per opporsi al secondo tentativo, perpetrato dalla Regione Lazio, di riclassificazione della Discarica di Magliano Romano, messo in atto con la deliberazione dello scorso 7 novembre.

Il progetto di riclassificazione da discarica di inerti a discarica di rifiuti speciali, presentato nel luglio del 2014, rimasto inspiegabilmente quiescente per ben otto anni, è stato una prima volta approvato dalla Regione il 4 febbraio 2022, con la determina dirigenziale G01106, alla quale ci siamo opposti e per il quale il TAR Lazio, con la pronuncia n.12639 del 5 ottobre 2022, ne ha annullato gli effetti.

Non contenta di ciò, la Regione si è ben guardata dall’andare al Consiglio di Stato, ma ha varato il 7 novembre 2023 la seconda Determina con la quale ha espresso parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla riclassificazione.

Non potevamo rimanere indifferenti di fronte alla miopia di chi vuole abusare del nostro territorio: per l’ennesima volta ci facciamo carico di essere il baluardo contro le forze insediatrici, e, in data odierna, abbiamo ufficialmente presentato la documentazione per impugnare l’atto regionale del 7 novembre.

Oggi, come nel 2022, abbiamo costituito un gruppo di esperti a supporto del lavoro della nostra Avvocatessa di fiducia. Questa volta, abbiamo fatto di più: il team ha avuto nuovi e preziosi innesti che ci rendono particolarmente soddisfatti del lavoro svolto.

In un momento in cui le nuvole nere dell’incendio di Malagrotta offuscano il cielo, confermiamo davanti alle cittadine, ai cittadini e alle altre Associazioni la nostra volontà a farci guardiani del nostro territorio, nonostante i dolorosi lutti, anche recenti, che hanno duramente colpito direttamente la nostra Associazione.

Associazione Ecologica Monti Sabatini – No Discarica Magliano Romano