NewTuscia – ROMA – Dalle 10,00 circa in Largo Benito Jacovitti sono impegnate quattro squadre di vigili del fuoco, due autobotti, il carro schiuma, due carri autoprotettori, il funzionario di guardia, il capo turno provinciale e il vice comandante per l’incendio di una grande autorimessa posizionata sotto una palazzina di quattro piani.

All’interno della struttura, dove all’interno dei box erano parcheggiate diverse autovetture oltre materiale di vario genere, immondizia e bombole. Le squadre intervenute sul posto hanno, in primo luogo, iniziato le operazioni di spegnimento attaccando l’incendio da più punti e altro personale ha provveduto ad effettuare le operazioni di evacuazione di tutto lo stabile per sicurezza dal momento che l’incendio era ormai generalizzato. Per lo spegnimento oltre all’acqua si sta utilizzando schiumogeno, al fine di evitare il propagarsi ai piani superiori. Da segnalare che durante le operazioni a causa di una esplosione sono rimasti coinvolti due vigili del fuoco che sono stati interessati dall’onda d’urto della deflagrazione. Sono stati trasportati dai sanitari, il primo all’ospedale Sant’Eugenio, il secondo a Villa Irma.



Inoltre, per la prosecuzione delle attività del vigili del fuoco e’ stato richiesto il supporto della direzione regionale VVF Lazio per ulteriori approvvigionamenti d’acqua ed è stato inviato un UCL (unità di crisi locale) per la gestione delle famiglie evacuate.



Ancora una volta vengono effettuati dai vigili del fuoco della capitale interventi rilevanti che intensificano l’attività dei colleghi che operano incessantemente h 24 anche sopperendo alle gravi carenze di personale che vive il comando . Ancora una volta vengono effettuati dai vigili del fuoco della capitale interventi rilevanti che intensificano l’attività dei colleghi che operano incessantemente h 24 anche sopperendo alle gravi carenze di personale che vive il comando .

