NewTuscia – TARQUINIA – L’edizione 2024 del Superbus passerà a Tarquinia. Si tratta di uno splendido tour in moto On e Off road, ormai molto famoso per gli amanti del genere, alla scoperta della terra degli Etruschi: un evento motociclistico dalla formula inedita, frutto dell’unione di due modi di vivere la passione per la moto, l’approccio turistico degli Eroici in Moto e l’animo avventuroso del 6% che va in moto tutto l’anno, che daranno vita ad un’esperienza tutta da vivere.