NewTuscia – TERRACINA – Si è chiuso in crescendo l’anno amministrativo terracinese per il primo partito della città. La giunta ha infatti emanato due importanti delibere di indirizzo, una sulle concessioni demaniali e l’altra sul PUA.

“Siamo molto soddisfatti della avvenuta proroga relativa agli adeguamenti al PUAR da parte della Regione Lazio, proroga ottenuta grazie al lavoro di squadra tra Comune e Regione, a riprova del fatto che la filiera c’è e funziona. Il nostro gruppo e l’amministrazione comunale hanno da subito preso in mano la situazione e partecipato attivamente a riunioni con tecnici ed esponenti del nostro partito per arrivare a questo risultato.

Questo tempo in più ci permetterà di lavorare alle modifiche che riteniamo necessarie per la redazione di un PUA comunale solido e funzionale allo sviluppo della città, un atto non meramente tecnico che vedrà la collaborazione di tutte le forze politiche della maggioranza e del Consiglio Comunale così come auspicato al momento dell’insediamento da noi tutti e in particolare dall’assessore Corradini.