Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Carissimi lettori buon 2024 a tutti. Se ne va un 2023 che ha visto il nostro gruppo editoriale impegnato ora per ora per l’informazione della provincia di Viterbo ad ogni livello. Siamo nati nel 2008 e non abbiamo mai smesso di impegnarci attivamente per informare nel modo più deontologico e corretto che abbiamo potuto. Forse questi concetti, oggi, non sono più d’attualità quando si è alla ricerca di click e visibilità ma, forse, non è per tutti così. La crisi c’è ed è normale che le notizie siano a volte un po’ spinte, come si dice in gergo, per attrarre attenzione e, quindi, quella popolarità che porta sponsor e pubblicità. Lo sappiamo benissimo. Ma rimaniamo dell’idea che essere giornalisti ed informatori è in primis responsabilità nei confronti di chi è oggetto della nostra informazione.

Nel 2023 si è sviluppato il governo della città di Viterbo della giovane sindaca Chiara Frontini che si è trovata a lavorare con le opere del Pnrr e con gli occhi dei viterbesi su di lei. Non è il momento per giudizi ma è indubbio che i tempi diffici li tra guerre in Ucraina e Gaza, post pandemia, rincari economici ad ogni livello ed incertezze sociali hanno condizionato soprattutto l’azione degli amministratori, primi garanti della coesione sociale locale ma anche lasciati troppo spesso inascoltati dal governo centrale. Viterbo ha passato un anno con Chiara Frontini e, nel 2024, si potranno realmente fare i primi bilanci sul suo operato amministrativo.

E’ stato l’anno delle vittoria del centrodestra alla Regione Lazio con la il nuovo presidente Francesco Rocca che ha seguito di pochi mesi quella del settembre 2022 sempre con il successo del polo di centrodestra. La Tuscia ha portato alla Camera Mauro Rotelli (FdI) ma anche Francesco Battistoni (Fi), quest’ultimo eletto in altro collegio. In Regione Lazio eletti Daniele Sabatini (al suo secondo mandato non consecutivo) e Valentina Paterna, entrambi di Fratelli d’ Italia, mentre ci ha pensato Enrico Panunzi a lenire i dispiaceri di un Pd battuto ovunque con la nomina alla Pisana per il suo terzo mandato consecutivo in Regione Lazio e, poche settimane fa, con la nomina a vicepresidente del Consiglio per conto delle opposizioni.

L’economia ha avuto come ultimo grande risultato la concessione dello status di lavoro usurante per i lavoratori della ceramica di Civita Castellana: la misura nella Legge di Bilancio rende giustizia ad una richiesta che, da decenni, i lavoratori a contatto con la silice chiedevano e permetterà di rec uperare un grave gap.

Altro personaggio che ha segnato la Tuscia nel 2023 è stato il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza. Eletto il 3 dicembre 2022 si è fatto conoscere in tutto il 2023 prendendo confidenza in tempi record con il mondo istituzionale, associazionistico e comunitario viterbese e lavorando per un episcopato di fratellanza ma concreto. Il vescovo Piazza è un giornalista e, da buon comunicatore, gestisce il programma “Parole in prospettiva” della Diocesi di Viterbo che approfondisce i temi principali legati al territorio della Tuscia che coinvolgono la Diocesi di Viterbo. Si è fatto subito volere bene dai viterbesi e dagli oltre 30 Comuni che comprendono la Diocesi di Viterbo.

Temi di grande attualità e preoccupazione sono stati quelli ambientali. Ultimo argomento in ordine di tempo è il Deposito nazionale di scorie nucleari che vede la Tuscia tra i siti più probabili essendoci 21 aree utili su 51 nella provincia di Viterbo. I sindaci coinvolti sono sul piede di guerra e sono pronti alle barricate non avendo portato frutti, finora, i vari ricorsi esperiti. La Provincia con il presidente Alessandro Romoli è stato sempre netto sul no al Deposito e, pochi giorni fa, c’è stato l’incontro con tutti i sindaci della Tuscia a Palazzo Gentili per ufficializzare il ricorso contro il sito che dovrebbe contenere le scorie ora disseminate in tutta Italia. Preoccupazione anche per vari impianti di trattamento rifiuti previsti nella Tuscia tra cui quello di Arlena di Castro, che ha avuto poche settimane fa il via libera. Il 2024 inizierà subito con un aggiornamento su queste situazioni e saremo pronti a seguire ciò che succederà.

Lo sport viterbese ha avuto i successi della Stella Azzurra Viterbo ed il problema dello stadio Rocchi. In mezzo una retrocessione amara della Viterbese che ha riportato il calcio gialloblù ai tristi ricordi di prima dell’era Camilli. Ora il tema è l’affidamento dello stadio Rocchi ad una società sportiva che, conti alla mano, dovrebbe essere la Favl Cimini. Mentre si scrive nessuna novità e la sindaca Chiara Frontini sarà anche qui osservata speciale.

L’informazione di NewTuscia.it è stata anche la trasmissione televisiva “Luce Nuova sui fatti”. La quarta edizione in corso rappresenta uno sforzo grande ma doveroso che la nostra redazione, allargata a quella del programma, ha voluto fare per non interrompere una novità, quasi unica, nel panorama televisivo della provincia di Viterbo che approfondisce i temi del territorio ma che si allarga anche a rubriche tematiche con decine di collaboratori da tutta Italia. Continueremo le sinergie Tv con TeleOrte e La Voce Tv ed inaugureremo quella con Radio Roma Television, tra i principali gruppi televisivi nazionali e leader nel Lazio.

Nel 2024 ci saremo più forti di prima. Le difficoltà, non lo nego, ci sono e non sono poche, ma quando una passione diventa una professione non ci si può fermare.

Auguro a tutti voi un 2024 di serenità e di salute e che tutti i vostri desideri si realizzino!