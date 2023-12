NewTuscia – ORVIETO – Musica, emozioni sorrisi e tanta partecipazione per le prime due giornate di Umbria Jazz for Kids al Teatro Del Carmine di Orvieto. Nonni genitori bambini parenti amici in tanti si sono dati appuntamento per partecipare agli eventi che Umbria Jazz dedica ai più giovani.

Il gran finale è atteso per la mattina del 31 dicembre 2023 alle ore 10:30 in piazza della Repubblica da dove partirà l’armoniosa carovana della Banda giovanile della filarmonica Luigi Mancinelli di Orvieto per raccontare tutti insieme la fiaba “La buona strada” di Alice Rohrwacher e ritrovarsi in Piazza Duomo per dare vita ad un simbolo della pace musicale.

I giovani musicisti, guidati dalle letture di Andrea Zanetti ed Elisabetta Moretti del Collettivo Teatro Animazione, seguiranno i vicoli orvietani esibendosi in un concerto itinerante che coinvolgerà la città. Tutti diventeranno l’anima di un simbolo della pace umano che di fronte alla bellezza del Duomo di Orvieto testimonierà la speranza di un mondo migliore.

“La buona strada”, da cui prende il titolo l’evento itinerante di Umbria Jazz 4 Kids, è la fiaba di Alice Rohrwacher per le illustrazioni di Lida Ziruffo (ed. Mondadori) che racconta la storia di “una strada un po’ inesperta che non sa dove andare” e nel suo viaggio “incontra un bambino che è proprio come lei: non conoscono ancora la loro direzione, ma possono cercarla insieme”.

L’edizione invernale di Umbria Jazz 4 Kids curata per la Fondazione Umbria Jazz dalla Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” di Orvieto insieme a Unitrè Orvieto, con il supporto del Comune di Orvieto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, vede la partecipazione e il coinvolgimento di molte associazioni ed enti della città e soprattutto delle istituzioni scolastiche. Proprio la Banda giovanile della Filarmonica Luigi Mancinelli, che conta oggi oltre 60 elementi, nasce dal progetto “SaràBanda” attivo grazie alla collaborazione tra Banda cittadina e Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio.

Quest’anno per Umbria Jazz 4 Kids a Orvieto hanno preso parte: gli alunni delle classi 3C e 4C della Scuola Primaria di Ciconia dell’Istituto comprensivo Orvieto-Montecchio, gli allievi del progetto “Storiellando 2” promosso da Unitre Orvieto, Scuola Comunale di Musica “A. Casasole”, Opera del Duomo, Centro Studi “Gianni Rodari”, Nuova Biblioteca Pubblica “Luigi Fumi”. Si ringraziano gli insegnanti della scuola di Ciconia: Manola Galli, Maria Teresa Brachetti e Maurizio Sabatini; i docenti di Storiellando: Andrea Laprovitera, Alberto Romizi, Raffaele D’Avanzo per il contributo storico e in modo particolare il maestro Riccardo Cambri, nonché presidente dell’Unitrè per il prezioso impegno nella riuscita degli eventi.

Altrettanti riconoscimenti ai componenti della Little Brown Jug Band che hanno animato il Concerto Clownesco del duo Le Clownnè: Lamberto Ladi (sax), Riccardo Ramini (clarinetto) Vittorio Tarparelli (piano), Alberto Casasole (contrabbasso), Gabriele Anselmi (tromba).

“Nell’attesa di chiudere con un bellissimo momento di pace e speranza di fronte al Duomo di Orvieto – dichiara il presidente della Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” di Orvieto, Gabriele Anselmi – intendo personalmente ringraziare il presidente della Fondazione Umbria Jazz, Gian Luca Laurenzi, per le parole di stima rivolte alla Scuola Comunale di Musica di Orvieto e a Fabrizio Croce, coordinatore del progetto UJ4Kids, che in questi anni ha creduto nella proposta dell’edizione invernale di UJ4Kids. Grazie all’ufficio cultura del Comune, all’amministrazione e al sindaco, Roberta Tardani, per aver supportato il progetto e altrettanto per la vicinanza costante all’attività della Scuola Comunale di Musica. L’appuntamento è per il prossimo anno, nel segno della musica e della voglia di continuare a far crescere momenti di condivisione e formazione musicale come quelli di Umbria Jazz 4 Kids”.