NewTuscia – ROMA – Il Trastevere comunica la risoluzione contrattuale con il portiere Valerio Foschini (classe 2004, 2 presenze in Coppa Italia nella stagione in corso) e la cessione a titolo definitivo alla Pescatori Ostia del difensore Giacomo Santovito (classe 2003, 7 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia). Ai due giocatori vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso durante la loro permanenza a Trastevere e i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Trastevere Calcio s.s.d. a r.l.