NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Entro la fine di quest’anno lasceranno il servizio attivo i Luogotenenti Francesco Ioncoli, comandante della stazione Carabinieri di Civita Castellana, e Carlo Marigliano, suo vice.

Francesco Ioncoli, originario di Ronciglione (VT), si è arruolato tra le fila della Benemerita nel 1986, frequentando prima il corso Allievi Carabinieri, poi, nel 1989, la Scuola Sottufficiali di Velletri, al termine della quale è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Macchiareddu, quale Sottufficiale in Sottordine, di cui qualche anno dopo è diventato Comandante.

Nel 1998 è approdato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – II Reparto Ufficio Operazioni, presso cui ha partecipato alla pianificazione di un reparto dell’Arma dei Carabinieri schierato all’estero per svolgere i compiti di peacekeeping in Bosnia e, soprattutto, alla nascita della MSU (Multinational Specialized Unit), Reparto di eccellenza dell’Arma schierata in numerosi Teatri di operazioni dell’area balcanica (Kosovo ed Albania) ed in Medioriente (Iraq).

Nel settembre 2002 è stato destinato, quale Comandante, alla Stazione Carabinieri di Castiglione in Teverina, e successivamente al Nucleo Investigativo Carabinieri di Viterbo fino al 24 febbraio 2004, quando ha fatto rientro al Comando Generale, Ufficio Piani e Polizia Militare. Nel settembre 2011 è stato destinato al Nucleo Investigativo Carabinieri di Roma. Nell’agosto 2016 ha assunto l’incarico di Comandante alla Stazione Carabinieri di Nepi, fino al maggio 2018 quando è stato trasferito, quale Comandante, alla Stazione Carabinieri di Civita Castellana.

Ha partecipato a due missioni all’estero nella MSU-KFOR a Pristina nel 2002 e nel 2013.

Ha ottenuto le onorificenze per il “Sisma ad Haiti del 2020”, “Missione Nato in Afghanistan”, la medaglia “Unione Europea”.

Il Luogotenente CS Carlo Marigliano ha, invece, trascorso, quasi ininterrottamente, ben trentatré anni ininterrottamente nella stessa sede.

Originario di Napoli (NA), aveva 17 anni quando trovò ispirazione nella divisa da Appuntato dei Carabinieri del papà dell’amico con cui era solito studiare. In quella divisa aveva iniziato a immaginare la sua futura vita, e così si è arruolato nel luglio del 1986 quale Allievo Carabiniere; al termine del corso, frequentato presso la Scuola Allievi di Campobasso, come prima destinazione gli toccò la Stazione Bari San Paolo.

Vinto il concorso per Sottufficiali presso la Scuola di Firenze due anni dopo, è stato promosso Vice Brigadiere e l’11 giugno del 1990 è stato destinato alla Stazione di Civita Castellana, dove è rimasto fino ad oggi ad eccezione di una sola pausa di appena circa tre anni (dal 1996 al 1999) trascorsi presso il Servizio Amministrativo della Legione Lazio. Durante il lungo percorso civitonico, il Luogotenente Marigliano ha maturato la sua esperienza anche presso l’Aliquota Radiomobile e l’Aliquota Operativa del dipendente NOR.

La lunga permanenza del Luogotenente ha avuto come diretta conseguenza quella di costituire senza ombra di dubbio il vero punto fermo di riferimento per chiunque: per i cittadini, per i colleghi, per i superiori, per i militari neo giunti e in via di formazione.

Inoltre, la sua memoria è più potente di un qualunque database: ricorda perfettamente nomi, date, situazioni, aneddoti, informazioni che in tante circostanze si sono rivelate assolutamente preziose, come assolutamente preziose sono state le sue presenze a bordo campo durante tutti gli incontri casalinghi del Flaminia, nonché tutte le sfilate del Carnevale civitonico dal 1983 ad oggi, che dovrebbero superare quota sessanta.