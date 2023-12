NewTuscia – VITORCHIANO – Nel pomeriggio del 28 dicembre, a Vitorchiano (VT), i Carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cinquantatreenne del posto. Una pattuglia della Stazione di Soriano nel Cimino lo ha fermato in via Manzoni, perquisendolo e trovandolo in possesso di un involucro di cellophane, contenente circa 4,3 grammi di cocaina. Nel corso della successiva perquisizione eseguita all’interno dell’abitazione dell’uomo, i militari di via Parisi hanno poi rinvenuto attrezzature per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. I reperti sono stati posti sotto sequestro ed il vitorchianese è stato ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria del capoluogo.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo e trasmesso per interesse pubblico.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono fatte indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.