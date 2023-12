I nati nel 2023 sono undici; un segnale di vitalità della comunità

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Venerdì 29 dicembre 2023 torna la cerimonia di benvenuto ai bambini di San Lorenzo Nuovo nati nel corso dell’anno.

Alla cerimonia parteciperanno le famiglie dei nuovi piccoli cittadini sanlorenzani che si ritroveranno dalle ore 17.30 in sala consiliare per trascorrere un pomeriggio piacevole in un clima fraterno e gioviale.

“L’evento è assurto ormai a tradizione – dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini – Lo scopo, come già ricordato in altre occasioni è quello di poter conoscere le famiglie dei neo-nati per manifestare loro la vicinanza dell’Amministrazione Comunale e per permettere alle stesse di conoscersi e scambiarsi esperienze reciproche. Quest’anno poi sono particolarmente felice perché per la prima volta da diversi anni i nati nell’anno superano la decina; quest’anno, infatti, sono 11; mi piace interpretare questa circostanza come un segnale di vitalità della nostra comunità”.

Il benevenuto ai nati dell’anno rientra nelle celebrazioni per le Feste di Natale che quest’anno prendono il nome di “FesteggiAMO il Natale”, organizzati congiuntamente dal Comune, dalla locale ASS.ne Pro Loco e dalla La Parrocchia di San Lorenzo Martire, con la collaborazione dell’AVIS e del Coro Polifonico Maria Santa Rosiello e con il contributo economico della Regione Lazio.

Di seguito i prossimi eventi di “Festeggiamo il Natale”:

29.12 ore 17.30 Sala Consiliare: Benvenuto ai nati del 2023;

05.01 ore 21.00 Palazzetto dello sport: “Aspettando la Befana” – Tombola – giochi – divertimento;

06.01 ore 18.00 Vicolo San Rocco – Rappresentazione del Presepe Vivente: “La Natività sulla Via Francigena”.

Inoltre, durante il periodo natalizio, nelle vetrine di Piazza Europa e Via Umberto I sarà possibile ammirare la mostra itinerante di Presepi.