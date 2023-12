Il sindaco Bambini: “la laurea dei nostri giovani è motivo di vanto e orgoglio per il paese”

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Giovedì 28 dicembre 2023 l’Amministrazione Comunale di San Lorenzo Nuovo ha incontrato i ragazzi del paese che nel corso del 2023 hanno riceuto il titolo di laurea.

L’iniziativa, in vita dal 2018, si prefigge lo scopo di valorizzare l’importante traguardo raggiunto dai giovani del paese alimentando il senso di appartenenza alla comunità ed al territorio; traguardo che per il paese dell’Alta Tuscia rappresenta motivo di vanto ed orgoglio nonchè fattore di crescita, non solo culturale ma anche sociale e lavorativa.

All’evento sono intervenuti i giovani neo-laureati del paese visibilmente emozionati in questo importante momento per la comunità sanlorenzana.

Per il Sindaco Massimo Bambini “è fondamentale la vicinanza delle Istituzioni a questi giovani che rappresentano il futuro lavorativo e dirigenziale del nostro paese; a tutti loro ed alle loro famiglie formulo, anche a nome dell’amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, i più sinceri complimenti per lo splendido traguardo raggiunto”.

Ai complimenti del Sindaco si sono associati anche quelli della Prof. Annamaria Fausto, già Vice-Rettore dell’Università della Tuscia; la Prof. Fausto presente, come da tradizione, alla cerimonia, nel proprio intervento si è soffermata sul futuro di questi ragazzi e sulle loro aspettative.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni per le Feste di Natale che quest’anno prendono il nome di “FesteggiAMO il Natale”, organizzati congiuntamente dal Comune, dalla locale ASS.ne Pro Loco e dalla La Parrocchia di San Lorenzo Martire, con la collaborazione dell’AVIS e del Coro Polifonico Maria Santa Rosiello e con il contributo economico della Regione Lazio.

Di seguito i prossimi eventi di “Festeggiamo il Natale”:

29.12 ore 17.30 Sala Consiliare: Benvenuto ai nati del 2023;

05.01 ore 21.00 Palazzetto dello sport: “Aspettando la Befana” – Tombola – giochi – divertimento;

06.01 ore 18.00 Vicolo San Rocco – Rappresentazione del Presepe Vivente: “La Natività sulla Via Francigena”.

Inoltre, durante il periodo natalizio, nelle vetrine di Piazza Europa e Via Umberto I sarà possibile ammirare la mostra itinerante di Presepi.