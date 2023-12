NewTuscia – VITERBO – Approvato in provincia un ordine del giorno che ribadisce il no al depositodl di scorie nucleari in uno dei 21 siti ritenuti idonei nel Viterbese. Il no del presidente Romoli al progetto della Sogin si fa sentire chiaro così come il concetto di rimanere uniti su una questione che riguarda tutti, politici e cittadini.

Le rimostranze non si basano solo sulla vinificazione, in caso di realizzazione del deposito, delle attività svolte fino ad ora in un territorio che punta su turismo e agricoltura, ma prendono in considerazione anche i metanodotti che servono tutta Italia e le aree nei cui pressi si trovano i pozzi d’approvvigionamento idrico per le acque potabili o altri con dissesto idrogeologico. “I siti ritenuti idonei dalla Sogin”, sottolinea Romoli, “sono a ridosso di altri sensibili di varia natura”.

Il documento approvato all’unanimità durante il consiglio, impegna la provincia ad intraprendere attivamente una serie d’azioni – compresa quella legale – contro la proposta con cui i 21 siti sono dichiarati idonei e chiede un’audizione alla Sogin per ribadire le criticità tecniche.