NewTuscia – CISTERNA DI LATINA – Il bilancio di un anno di importanti risultati dal punto di vista politico per Fratelli d’Italia e per rilanciare l’azione del partito su tutto il territorio in vista degli appuntamenti del prossimo anno. Su tutti, le elezioni europee con il partito che ha voluto ribadire il forte e totale sostegno alla candidatura di Nicola Procaccini. E’ questo il significato dell’incontro promosso dal gruppo di Fratelli d’Italia di Cisterna, alla presenza dei massimi esponenti provinciali del partito. Presenti alla conviviale il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, il senatore Nicola Calandrini, l’europarlamentare Nicola Procaccini, l’assessore Regionale Elena Palazzo, il consigliere regionale Vittorio Sambucci, oltre all’intero gruppo di Fratelli d’Italia di Cisterna.

Nel corso dell’incontro il senatore Calandrini ha illustrato i dettagli delle misure di carattere finanziario ed economico adottate dal governo Meloni e, in qualità di presidente della commissione bilancio del Senato, ha esposto le misure più importanti della manovra finanziaria in corso di approvazione in queste ore. Calandrini ha anche parlato dei tanti consensi per Fratelli d’Italia, tornato quest’anno alla guida del capoluogo pontino e della Regione.

L’assessore Elena Palazzo ha invece esposto l’attività della Regione Lazio soprattutto nei settori ambiente e sport a cui l’esponente di FDI è delegata.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro intenso compiuto in questi mesi dall’amministrazione del presidente Rocca – ha detto Vittorio Sambucci, vice presidente della commissione agricoltura della Regione – In pochi mesi siamo riusciti a imprimere una svolta importante al governo della Lazio, cercando innanzitutto di porre riparo alle gravi carenze ereditate dalla vecchia amministrazione di sinistra. Oltre alle falle nel bilancio, evidenti sono i gravi problemi della sanità ma in questo senso abbiamo già fornito dei segnali molto forti anche per il territorio pontino, come l’aumento dei posti letto. Questo e altri provvedimenti messi in cantiere in vari settori cominceranno a dare importanti frutti già nei prossimi mesi in cui l’amministrazione Rocca potrà riuscire a mettere in pratica la propria programmazione attuata con la legge di bilancio regionale. Vogliamo che il nostro partito sia determinante anche in Europa, grazie soprattutto al lavoro di Nicola Procaccini, cui va tutto il nostro massimo sostegno”.