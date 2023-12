NewTusvia – TARQUINIA – Metti un tempo swing, un pizzico di blues e soul, inserisci una sezione allargata di fiati, colonne sonore e sigle di telefilm. Ed ecco il concerto “Swing City – The Movie Show” di Miwa Big Band a piazza Cavour il 1° gennaio, dalle 17,45, nel centro storico di Tarquinia. L’iniziativa, curata dalla Pro loco Tarquinia, è inserita nell’ambito del calendario delle manifestazioni di Natale promosso dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il mondo dell’associazionismo tarquiniese. “Un concerto gratuito da non perdere per festeggiare insieme il primo giorno del 2024 – affermano dalla Pro loco Tarquinia -. Piazza Cavour sarà il palcoscenico di un’esibizione live interattiva, in cui musica, immagini e ballo si fondono dando vita a uno spettacolo da ricordare”.

Miwa Big Band si presenterà per l’occasione in una nuova veste, con la partecipazione di numerosi musicisti di talento: Alessio “Butch Hellas” Buccella (tastiera), Riccardo “Such Sweet Thunder” Tonello (trombone), Laura “Miss Cruella” Nepi e Samuele “Mr. Wolf” Franco (cori), oltre agli storici e inossidabili Hilary “Ailar” Nerelli (cantante), Michele “Il supremo” Davitti (basso elettrico e contrabbasso), Fabrizio “Mr. Pogo” Dell’Omodarme (tromba), Stefano “Il Conte” Contesini (tromba), Andrea “Mr. Saxy” Sarri (sax tenore), Francesco “Killer sax” Fiorini (sax contralto), Vanessa “Lady Venusia” Guadagno (sax contralto e baritono), Simone “Mr. Buggy” Buggiani (batteria), Francesco “Mr. Lidl” Romei (chitarra). Gli arrangiamenti dei fiati sono curati da Sarri, Tonello e Dell’Omodarme. “Swing City” è il titolo dello spettacolo proiettato alle spalle dei musicisti. Liberamente ispirato al famoso film di Robert Rodriguez, è un mix tra i classici noir di Humphrey Bogart e la comicità surreale del tenente Frank Drebin di “Una pallottola spuntata”.

Uno show di certo più “teatrale”, in cui la graphic novel proiettata durante il concerto farà da cornice interattiva e detterà il passo insieme ai ballerini di ballo swing.