NewTuscia – VITERBO – “Grazie al grande lavoro svolto dal vice premier Antonio Tajani e dai colleghi di Forza Italia la misura del Superbonus resterà in vigore per tutelare le famiglie e i redditi bassi” . Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e vice presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, Francesco Battistoni.

“Si tratta di un ottimo risultato di mediazione e di ascolto che ha recepito le istanze di coloro che avrebbero pagato più di altri lo stop al Superbonus e che, grazie ad una serie di prerogative entro le quali poter ancora usufruire della misura, darà respiro e fiducia alla categorie sociali più deboli” .

“Aver poi confermato una sanatoria per evitare la restituzione delle somme per chi non riuscirà a completare i lavori entro il 31/12 insieme alla possibilità di usufruire di una detrazione al 70% per tutti gli altri va nella direzione auspicata da Forza Italia e cioè quella di tutelare imprese e famiglie che potranno affidarsi ancora con fiducia al settore edilizio italiano evitando che un comparto strategico del nostro Paese vada in contrazione impoverendo lo Stato e il nostro PIL.” , conclude Battistoni.