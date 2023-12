NewTuscia – VITERBO – Active Network Futsal nella tana dell’Italservice Pesaro alle 20.30 di domani. Queste le parole di Mister Monsignori alla vigilia della gara: ”Queste partite che si incastrano nelle festività natalizie sono complicate perchè c’è il rischio concreto che ci facciamo condizionare da quest’aria di festa. Non è difficile perdere il focus. E’ chiaro che questo è l’ostacolo principale del periodo col fatto che la settimana di allenamento è giustamente sacrificata per le esigenze familiari dei ragazzi”.

I viterbesi vengono da una strepitosa vittoria sul Napoli, ad Aversa, dopo una trasferta che ha messo a repentaglio il match fino all’ultimo. Questo il commento sull’avversario di domani: ”Questa partita rappresenterà un’ulteriore difficoltà oltre alla reale qualità dell’avversaria che è una rosa costruita per vincere. Che può vantare un roster con giocatori di altissima qualità. Chiaramente sono fortissimi e li affrontiamo in casa loro. Arrivano da una sconfitta, il grado di difficoltà di questa gara è davvero grande. Conosciamo bene i nostri avversari e la bravura di Scarpitti: ci siamo preparati al meglio e abbiamo tutti a disposizione fatta eccezione dello squalificato Oitomeia. Vogliamo arrivare fino all’ultimo a giocarci il risultato. Dobbiamo essere performanti come sempre”.