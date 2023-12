NewTuscia – SANTA MARINELLA – Prosegue il successo di pubblico per il Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa. Dall’ apertura dell’ 8 dicembre, fino a Santo Stefano, oltre 10.000 persone hanno visitato i vicoli e le piazze dell’antico maniero arricchite da installazioni luminose e addobbate a festa. I visitatori continuano a scegliere il Castello per assistere a un programma aperto a tutti, negli spazi del borgo, con spettacoli circensi, teatrali e musicali, laboratori artistici e di fantasia e passeggiare tra le casette del mercatino dell’artigianato e di prodotti locali e natalizi, sostare nell’area area food and beverage per una pausa enogastronomica per rendere ancora più magica la calda atmosfera natalizia. A pagamento si può visitare la Casa di Babbo Natale e della Befana.

Un ricco programma che prosegue da mercoledì 27 dicembre alle ore 11:00 con il laboratorio di teatro adatto per età 5-10 anni. Alle ore 16:00 a piazza del circo le magiche storie dell’elfo abetino e alle ore 16:30 l’ animazione con musica per i più piccini con balli e danze.

Giovedì 28 dicembre alle ore 11:00 replica dello spettacolo le magiche storie dell’elfo abetino e alle ore 12:00 a piazza del circo animazione con le sculture di palloncini e, alle ore 16:00, uno spettacolo di magia con il mago Pablo.

Venerdì 29 dicembre alle ore 11:00 nel bosco incantato distribuiamo dolcezze con la simpatia e l’allegria del clown pastasciutta. Alle ore 11:00 laboratorio storie minute con letture adatte a bambini da 1-3 anni, alle ore 12:00 parata itinerante animazione Topolino e Minnie nel villaggio e alle ore 16:00 animazione con musica per i più piccini con balli e danze oltre a trucco, colori e sculture di palloncini.

Sabato 30 dicembre alle ore 11:00 laboratorio leggetevi forte letture per bambini da 3-6 anni. Alle ore 12:30 un concerto quartetto sax e alle ore 15:30 uno spettacolo circense Mr Ivan e alle ore 16:30 animazione con musica per i più piccini con balli oltre a danze trucco, colori e sculture di palloncini.

Domenica 31 dicembre saluteremo l’anno che se ne va alle ore 11:00 con un laboratorio di riciclo creativo con creazione giochi, alle ore 12:00 una parata itinerante Super mario, Luigi e principessa e alle ore 15:30 con lo spettacolo circense Warner circus, il Villaggio chiuderà alle 17.30.

lunedì 1° gennaio apertura dalle ore 16:30 si saluterà il nuovo anno alle ore 17:00 con animazione musica per i più piccini con balli e danze e alle ore 18:00 con un laboratorio di letture per bambini interpretate ed animate.

L’organizzazione e la supervisione delle attività del Villaggio del Natale sono a cura di LAZIOcrea con gli allestimenti e la programmazione artistica di MM Idea e il progetto è promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con Assessorato alla Cultura, Direzione regionale Ambiente, la Riserva naturale di Macchiatonda e Monumento Naturale di Pyrgi, d’intesa con MiC, Comune di Santa Marinella e Coopculture.

L’Ostello

Durante tutto il periodo natalizio rimarrà aperto anche l’Ostello, con il Cortile della Rocca anch’esso illuminato a festa, offrendo così la possibilità agli ospiti che soggiornano all’interno del Villaggio di visitare tutte le attrazioni in un’atmosfera magica con la propria famiglia.

I Musei

I visitatori potranno integrare l’esperienza del Villaggio di Natale anche con la visita culturale ai Musei del Castello, un viaggio nella storia, dall’antica Pyrgi etrusca ripercorrendo tutte le epoche fino ai nostri giorni. I Musei saranno aperti nello stesso orario del Villaggio e, con il biglietto di ingresso ai musei, si usufruisce della sosta gratuita di 3 ore all’interno dell’ampio parcheggio a disposizione.

Orari

Ingresso

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

Dal 22 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30

Giorni speciali

domenica 31 dicembre apertura dalle ore 10:30 alle 17:30

lunedì 1 gennaio apertura dalle ore 16:30 alle 19:30

Costo del biglietto di ingresso per la Casa di Babbo Natale e della Befana

– da 0 a 6 anni: gratis

– da 7 anni a 12 anni: ridotto € 3

– da 13 anni in su: € 6

Agevolazioni e gratuità:

– in favore dei possessori della LAZIO Youth Card (giovani di età compresa tra 14 e 30 anni non compiuti): una riduzione sul biglietto di ingresso pari a circa il 20% (biglietto di ingresso di € 4,50)

– in favore degli ospiti dell’Ostello: una riduzione sul biglietto di ingresso pari a circa il 20% (biglietto di ingresso di € 4,50)

– gratuità per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, nel caso quest’ultimo sia necessario.

Disponibile un ampio parcheggio antistante l’ingresso al Castello. La sosta è a pagamento € 0,50 l’ora

I laboratori sono con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Tutto il programma sul sito www.castellodisantasevera.it