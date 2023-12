90mila euro per la sicurezza e riqualificazione della viabilità in tutto il paese

(Riccardo Frezza 27.12.2023) – NEWTUSCIA/UMBRIA – PORANO – Al via i lavori per riqualificare le strade di Porano, grazie ai fondi regionali che serviranno per risistemare alcuni tratti di Via Cimicchi, strada Comunale di Radice, Viale Europa e Via Col di Lana nel comune di Porano.

Ad annunciare il via dei lavori è il Sindaco Marco Conticelli che ringrazia, anche a nome della giunta comunale, la Regione per lo stanziamento di 90mila euro finalizzato alla sistemazione della viabilità comunale volta a garantire sicurezza e migliore percorribilità. “Il contributo – afferma Conticelli – rappresenta un importante passo avanti per il nostro comune e concorrerà in modo significativo al miglioramento delle condizioni della nostra viabilità.

Siamo certi – prosegue – che questi interventi consentiranno agli abitanti di Porano di spostarsi in modo più agevole e sicuro, migliorando la qualità della vita della nostra comunità”. Sempre il Sindaco sottolinea che il Comune aveva formulato una richiesta di sostegno finanziario alla Regione tenendo conto della vasta rete stradale locale che, proporzionata all’estensione territoriale comunale, rappresenta un impegno economico significativo per garantire un adeguato livello di manutenzione e la salvaguardia della pubblica incolumità. Il Sindaco dichiara infine il suo impegno ad utilizzare i fondi nel miglior modo possibile per garantire il successo degli interventi, restando a disposizione della cittadinanza per ulteriori informazioni e dettagli relativi allo sviluppo dei lavori.

