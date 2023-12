Sabato 30 dicembre, dalle 15,30, in piazza Giacomo Matteotti. Previsto il laboratorio dedicato ai bambini “Il piccolo madonnaro”

NewTuscia – TARQUINIA – A Tarquinia l’arte dei madonnari. Gli artisti del gessetto si ritroveranno sabato 30 dicembre a piazza Giacomo Matteotti, nel cuore del centro storico, dalle 15,30, per dare dimostrazione del loro talento con la realizzazione di tre grandi opere. In contemporanea, sarà allestita una postazione fissa per il laboratorio artistico “Il piccolo madonnaro”, iscrizione gratuita, in cui i bambini realizzeranno con i gessetti colorati i loro disegni sotto la guida di un maestro madonnaro.

L’iniziativa, curata dalla Pro loco Tarquinia, è inserita nell’ambito del calendario delle manifestazioni di Natale promosso dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il mondo dell’associazionismo tarquiniese. “I madonnari realizzeranno un vero e proprio atelier a cielo aperto – sottolineano dalla Pro loco Tarquinia -, creando dei pannelli che saranno poi donati alla cittadina. Allo stesso tempo, accompagneranno “artisti in erba” alla scoperta di questo affascinante mondo artistico, attraverso un laboratorio dove i bambini potranno dare sfogo alla creatività guidati dalle sapienti mani di un maestro madonnaro”.

La storia dei madonnari viene fatta risalire agli inizi del 1500. Tuttavia, data la natura effimera dei disegni a gessetto, si pensa che le loro origini siano ancora precedenti. Proprio la caratteristica tecnica di realizzare opere su strada, che poi esposte alle intemperie vengono lavate via, sembra confermare questa ipotesi.