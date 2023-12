NewTuscia – VITERBO – Inserito nel programma “La Passegiata di Natale” organizzata dal Comune di Viterbo, venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 17:45 parte la CACCIA AL TESORO DEL CENTRO STORICO dalla centralissima piazza della Repubblica. È un momento pensato per dare spazio alle associazioni solidali che tutto l’anno si adoperano per la città. Ancora spazio disponibile. Per info chiamare 3516865401. La caccia è vecchio stampo, con le piste da seguire. Il tesoro è di € 500,00 ma per questa occasione ci sono anche il secondo premio, il premio alla squadra più simpatica ed il premio alla più artistica. Se vedete correre un gruppo di individui con una pettorina colorata, aiutateli, stanno facendo la Caccia al Tesoro.

Per iscrizioni ed informazioni: tel. 3516865401