Riflessioni sugli incendi delle discariche. Prendiamo spunto dalla notizia del 24 dicembre scorso sull'incendio dell'impianto di trattamento rifiuti di Malagrotta.

Il Comitato per la Salvaguardia d el Territorio di Arlena di Castro, in merito alla scelta di localizzare una discarica per il trattamento dei rifiuti plastici a meno di un chilometro dal centro abitato di Arlena di Castro, fa queste riflessioni a voce alta:

1. chissà se è stato preso in considerazione e valutato oltre al concreto rischio di incendio di tali impianti la sua ricaduta sul territorio circostante. Legambiente, da un dato emerso dall’ultimo rapporto Ecomafia 2023, ha pubblicato che il Lazio è la quarta regione d’Italia per numero di incendi in impianti di trattamento rifiuti, con un totale di 145 episodi negli ultimi 10 anni. Con Malagrotta registriamo l’episodio numero 146! L’incendio di questi impianti, soprattutto in presenza di “plastica” produce un’emissione nell’aria di inquinanti altamente tossici come le diossine e gli idrocarbuti policiclici aromatici.

2. Chissà il nostro sindaco ed il Consiglio tutto se hanno mai valutato questa non remota ipotesi nell’esprimere, in ben due delibere di consiglio comunale, la “non contrarietà” (quindi parere favorevole) alla realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti platici con discarica a meno di un chilometro da scuola, impianti sportivi, casa famiglia, abitazioni e confinante con una fitta vegetazione e boschi.

3. Chissà se le 200 mila tonnellate annue di rifiuti dell’impianto di Malagrotta, ormai inutilizzabile, verranno dirottate nell’impianto di Monterazzano ma gari con un decreto d’urgenza.

Ognuno faccia le proprie riflessioni in merito.

Il Comitato per la salvaguradia del territorio di Arlena di Castro