NewTuscia – TARQUINIA – Un momento particolare il Natale che i volontari AEOPC Tarquinia hanno passato sull’incendio di Malagrotta a Roma in supporto ai Vigili del Fuoco. “Attivati dalla Sala Operativa Regionale Abbiamo dato subito la nostra disponibilità per contrastare il grande incendio divampato alle porte della Capitale – riferisce Alessandro Sacripanti Presidente AEOPC – sul posto il nostro supporto con l’autobotte antincendio e un gruppo di quattro volontari, per fortuna in serata l’incendio è stato fermato e siamo rientrati a casa. Fatemi ringraziare i volontari che hanno lasciato le famiglie nel giorno di Natale per dare il proprio aiuto alla comunità. Un vero gesto di grande senso civico ed altruismo. Con l’occasione ringraziamo – continua Sacripanti – i tanti volontari AEOPC che in questi giorni di festa sono stati in servizio di assistenza per gli eventi della città dalle fontane danzanti, la corsa al centro storico e alla casa di babbo Natale”. Dall’AEOPC un ringraziamento e i saluti di Auguri al Sindaco Alessandro Giulivi, alla Consigliere Regionale On. Valentina Paterna, al Comandante della Polizia Locale Nicola Fortuna, al Presidente dell’Università Agraria Alberto Tosoni e a tutta la cittadinanza di Tarquinia.

