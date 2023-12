NewTuscia – VETRALLA – Si è svolta ieri 23 Dicembre per il terzo anno l’iniziativa “Un Magico Natale” grazie all’impegno della Parrocchia di Vetralla, degli uomini della Polizia Locale di Vetralla e dei Volontari del soccorso. Sono stati raccolti molti generi alimentari e giocattoli da destinare a famiglie bisognose in questo Natale, un grande successo come mai nelle due precedenti edizioni; quest’anno l’impegno profuso è stato enorme per cercare di raccogliere più generi possibili così da regalare un pò di serenità e gioia al maggior numero di persone.

La popolazione vetrallese ha risposto come sempre con grande generosità. “E’ una grande gioia assistere a tanta generosità e condivisione da parte dei nostri concittadini verso chi ha più bisogno, la raccolta verrà ripetuta tutti gli anni” ha dichiarato il Comandate della Polizia Locale Ivo Aquilani. Intervenuti il Sindaco Aquilani e il Presidente del Consiglio Di Gregorio che hanno consegnato quanto donato alla Parrocchia ed ai volontari che procederanno alla distribuzione.

Amministrazione Comunale di Vetralla