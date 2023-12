NewTuscia – ROMA – La giovane squadra si aggiudica il primo posto tra nove squadre in una competizione avvincente

Il verde del campo si è trasformato in un trionfo di successo per la squadra giovanile della SSD Calcio Tuscia durante il torneo Green C. Cup 2012 svoltosi ieri a Roma. I talentuosi calciatori del 2012, guidati dal mister Massimiliano Fortunati, e dallo staff Renato Orlandi e Gino Moriconi, hanno conquistato il primo posto nella competizione, superando altre otto squadre provenienti da diverse aree geografiche.

L’entusiasmo e la passione dei giovani atleti sono stati evidenti fin dai primi minuti di gioco, e la determinazione della squadra si è tradotta in una vittoria ben meritata. Dopo intensi allenamenti e sacrifici, i ragazzi hanno dimostrato di essere all’altezza della sfida, emergendo come il miglior team del torneo.

Il torneo ha rappresentato un’opportunità per le squadre provenienti da vari territori di confrontarsi in un ambiente competitivo e stimolante. La SSD Calcio Tuscia ha saputo distinguersi grazie al talento individuale e alla coesione di squadra, sconfiggendo avversari agguerriti e dimostrando di essere la migliore nell’arte del calcio giovanile.

Il premio di 1° classificato è il giusto riconoscimento per gli sforzi instancabili di questi giovani promettenti. Il mister Fortunati ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la squadra, trasmettendo non solo abilità tecniche, ma anche valori di fair play e spirito sportivo.

Il presidente della SSD Calcio Tuscia, Patrizio Fimiani, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria della squadra, elogiando il duro lavoro e la dedizione dimostrati da ogni singolo calciatore. Questo successo, oltre a essere un motivo di orgoglio per la società, è un segno positivo per il futuro del calcio giovanile nella regione.

In conclusione, la Green C. Cup 2012 rimarrà nella memoria della SSD Calcio Tuscia come un capitolo glorioso della loro storia sportiva. La vittoria è la dimostrazione tangibile che con passione, impegno e spirito di squadra, i giovani talenti possono raggiungere risultati straordinari nel mondo del calcio.

I nomi della squadra: Barbetta, Ceccariglia, Orlandi, Derosa, Vizzini, Reale, Ranaldi, Fortunati, Moriconi, Scarponi, Setola, Votta, Primi, Maiolino, Di Maio.

( Roberto Talotta )