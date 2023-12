NewTusciac- ROMA – Si è concluso con un bilancio di circa 4 mila dosi di vaccino anti-Covid somministrate, il primo “Open Day” organizzato dalla Regione Lazio, guidata dalla Giunta Rocca, nelle Asl della Capitale. Il dato, aggiornato alle ore 18, non è definitivo ma consolidato.

Il presidente Francesco Rocca, che ha fortemente voluto l’organizzazione di questo appuntamento, ha espresso la sua soddisfazione per la grande partecipazione dei cittadini: «L’affluenza all’open day per la vaccinazione contro il Covid – ha detto Rocca – è stata più alta del previsto. Sono lieto di averlo constatato con i miei occhi al Sant’ Andrea, in una giornata particolare e solitamente dedicata allo shopping. La vaccinazione è atto di assoluta responsabilità. Dobbiamo ricordarci che, per quanto l’aggressività del virus si possa essere attenuata, comunque a rischio sono sempre le persone più fragili. L’ho detto sin dall’inizio della pandemia in un’altra veste, un’altra uniforme, che la vaccinazione è un atto di responsabilità verso il prossimo prima ancora che verso noi stessi».

L’Open Day ha garantito la somministrazione delle dosi anti-Covid e antinfluenzale, grazie al coinvolgimento di un ampio ventaglio di soggetti erogatori su tutto il territorio regionale. I numeri, ancora in fase di aggiornamento ma ormai in consolidamento, riportano oltre 750 vaccinazioni effettuate presso le strutture dell’Asl Roma 1, circa 617 per l’Asl Roma 2, 366 presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata, 362 al Policlinico Umberto I, 288 presso L’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e circa 296 per l’Asl Roma 3. In totale, calcolando tutti gli altri centri vaccinali rimasti operativi nella giornata di oggi, il totale è di circa 4 mila dosi somministrate.

I prossimi appuntamenti per gli Open Day nella regione Lazio sono in programma nelle giornate del 6 e 7 gennaio 2024 e del 20 e 21 gennaio 2024.