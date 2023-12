NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Quest’anno suggestiva location sulla Via Francigena. Ritorna, nel giorno di Natale, il Presepe Vivente di San Lorenzo Nuovo, figlio di una tradizione ormai consolidata negli anni.

Nel rispetto della sua natura itinerante quest’anno la Sacra Rappresentazione abbraccia la Via Francigena; dopo l’atmosfera del Pergolino del 2019, gli scorci panoramici dei Giardini Pubblici del 2022, la location scelta, quest’anno, per il Presepe Vivente è Vicolo San Rocco; un suggestivo scorcio del paese ubicato sul famoso cammino religioso che unisce Canterbury a Roma.

Il connubio tra Rappresentazione del Presepe vivente e Via Francigena rappresenta il leit motiv del Sacro Evento di quest’anno, caratterizzato, come non mai, dall’allestimento di una grande varietà di scene e coreografie.

L’intero presepe si materializzerà con la realizzazione della “natività” e con la creazione di una comunità vivente che riprodurrà quel momento così lontano. La straordinarietà e la bellezza dell’Evento consiste nel far vivere ai visitatori, oltre che un clima di festa, momenti e luoghi di un’epoca molto lontana da quella corrente. Entrati all’interno del Presepe, i visitatori torneranno “indietro nel tempo”. Da spettatori, si trasformeranno in testimoni degli eventi.

La manifestazione colorerà oltre la sera di Natale, anche quella del 6 gennaio 2024.

Entrambe le rappresentazioni sono ad ingresso libero con inizio alle ore 18.00.

La Sacra Rappresentazione rientra nelle celebrazioni per le Feste di Natale che quest’anno prendono il nome di “FesteggiAMO il Natale”, organizzati congiuntamente dal Comune, dalla locale ASS.ne Pro Loco e dalla La Parrocchia di San Lorenzo Martire, con la collaborazione dell’AVIS e del Coro Polifonico Maria Santa Rosiello e con il contributo economico della Regione Lazio.

Di seguito i prossimi eventi di “Festeggiamo il Natale”:

24.12 ore 11.00 Piazza Europa: Benvenuto Babbo Natale – Animazione e Giochi per bambini

24.12 ore 15.00 Piazza Europa: Musica Natalizia con “Gli zampognari della Tuscia”.

24.12 ore 15.30 Casa di Babbo Natale – “Scriviamo la letterina Babbo Natale” con l’Elfo e consegna dei regali;

25.12 ore 18.00 Vicolo San Rocco – Rappresentazione del Presepe Vivente: “La Natività sulla Via Francigena”.

27.12 ore 18.00 Sala Consiliare: Celebriamo i maggiorenni;

28.12 ore 18.00 Sala Consiliare: Festeggiamo i neolaureati;

29.12 ore 17.30 Sala Consiliare: Benvenuto ai nuovi anti del 2023;

05.01 ore 21.00 Palazzetto dello sport: “Aspettando la Befana” – Tombola – giochi – divertimento;

06.01 ore 18.00 Vicolo San Rocco – Rappresentazione del Presepe Vivente: “La Natività sulla Via Francigena”.

Inoltre, durante il periodo natalizio, nelle vetrine di Piazza Europa e Via Umberto I sarà possibile ammirare la mostra itinerante di Presepi.