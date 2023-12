NewTuscia – TREVINANO (ACQUAPENDENTE) – Triste notizia a pochi giorni dal Natale: Trevinano dice addio al proprio presepe in Piazza”. A comunicarlo i Consiglieri Alessandro Brenci e Valentina Sarti: “Gli Amici della Frazione che hanno curato in questi anni il progetto”, sottolineano, “ci hanno comunicato la volontà dell’Amministrazione Comunale di Acquapendente di rientrare in possesso dei locali del Campo Sportivo per essere destinati ad altre attività. Viene quindi a mancare lo spazio d’uso per la locale Proloco. Più precisamente, un vero e proprio laboratorio per l’approntamento di scene presepiali che adornavano tanto la Chiesa quanto la Frazione e custodivano le scenografie che in maniera accurata venivano installate. Perdiamo come comunità 25 personaggi in legno a grandezza naturale dipinti a mano con 15 anni di esposizione. Aperto 24 su 24 grazie alla suggestiva illuminazione era inserito e censito nel circuito nazionale Terre di Presepi. Che si prefigge di promuovere questa tradizione in Italia e ne sviluppa il pellegrinaggio. Basti pensare allo scorso anno, quando 60 persone provenienti dal Comune senese di Colle Val D’Elsa hanno soggiornato sul territorio. L’impossibilità di poter posizionare il Presepe in qualche altro spazio unitamente alla richiesta di lasciare liberi i locali, hanno comportato lo spostamento definitivo ad altra comunità che ne aveva fatto richiesta al suo creatore. Sarà visibile nella Piazza centrale del Comune di Castelfiorentino. Non abbiamo dubbi: siamo di fronte ad un grave perdita. Era una attrattiva natalizia. E si aggiunge ad altre quale la trattoria, la bottega alimentare, il presidio del medico di base. Non ci vergogniamo di gridare ad alta voce che non si possono perdere pezzi ..per poi riappropriarsi delle stesse cose. Noi come gruppo siamo per mantenere e crescere e migliorare sempre”