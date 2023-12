Riceviamo e pubblichiamo

NewTuscia – VITERBO – “Ma quindi hai deciso se essere femmina o maschio?”

“Non sono contro i gay però non si devono baciare davanti a me”

“Pensi di essere lesbica perché non hai ancora trovato il ragazzo giusto; dai retta a me, è solo una fase”

“Esistono solo due generi e non ti possono piacere entrambi; prima o poi ti si chiariranno le idee”

Quelle riportate qui sopra sono solo alcune delle esclamazioni e delle domande che caratterizzano le vacanze invernali (e purtroppo non solo) delle persone queer e trans*; interrogativi e assunzioni fondate sulla cultura dell’ignoranza, del rigetto e dell’odio, spesso espresse dai parenti durante i grandi pranzi delle feste, e che trasformano gli ultimi giorni dell’anno in un vero e proprio incubo.

Le nostre identità, per come da noi concepite e dichiarate, non possono e non devono essere messe in discussione, a maggior ragione in un ambiente, quello della famiglia, che dovrebbe essere il nostro primo punto di riferimento per affrontare qualunque problema. Il nostro orientamento sessuale e il genere in cui ci percepiamo sono sempre validi; sono aspetti estremamente soggettivi della nostra esistenza e la definizione – non necessariamente perpetua e immutabile – che scegliamo di dare loro noi è ciò che si avvicina di più allo stato fattuale delle cose; avere una vulva e percepirsi come un ragazzo è valido come lo sono anche l’attrazione verso tutti i generi e la libera espressione dell’amore, e i nostri familiari, anziché restare impantanati nell’ignoranza e nel rifiuto e approfittare delle feste per aumentare il disagio che già viviamo tutti i giorni a causa della struttura attuale della società, dovrebbero aprirsi all’ascolto, superare le proprie barriere ed essere sempre al nostro fianco.

Prendendo atto della situazione e sull’onda di queste riflessioni, come TusciaPride quest’anno abbiamo deciso di costruire un’alternativa al tipico modo di trascorrere le feste; il 22 dicembre al circolo Arci Il Cosmonauta, assieme alla Rete degli Studenti Medi, al sindacato studentesco dell’Unitus Percorso, all’Auser e al Sindacato Pensionati Italiani della CGIL, abbiamo svolto una tombolata queer intergenerazionale, chiudendo nell’armadio i pensieri retrogradi e le tradizioni d’odio e ponendo al centro dell’iniziativa la libertà, l’inclusione e l’incontro armonico tra generazioni diverse.

Come premi della tombola abbiamo utilizzato dei sex toys forniti da XoXo Sexy Shop; il primo premio è stato un plug anale di 13 cm, vinto con gioia ed entusiasmo da una pensionata. Tra gli altri premi, per citarne alcuni, delle manette (utilizzabili, ad esempio, nel sesso kink) e un olio per massaggi erotici. Durante tutto l’evento abbiamo condiviso tra noi e in modo aperto i nostri punti di vista sulla sessualità; non sono mancate battute consapevoli come neanche momenti formativi. Tutto si è svolto alla presenza di un cospicuo numero di adolescenti tanto quanto di pensionatɜ.

Proprio queste due ultime categorie, giovani e pensionatɜ, compiendo dei passi per avvicinarsi reciprocamente possono sposare gli stessi valori e convivere in atmosfere di gioia e allegria. Come nel nostro caso, aprendosi alla messa in discussione dei paradigmi culturali con cui si sono formate le nostre esistenze e rendendosi disponibili a comprendere quanto non viene compreso, è davvero possibile contrapporre, ad un Natale d’odio e ignoranza, delle vacanze invernali inclusive, serene, sicure e libere.

Auspichiamo che lo spirito che ha animato la nostra tombolata (“TombolOut!”) – uno spirito d’incontro e non d’impantanamento nei propri dogmi – possa caratterizzare tutti i pranzi e tutte le cene organizzate in famiglia in questi giorni, così che le festività che ci apprestiamo ad attraversare possano essere colme di gioia anche per le persone LGBTQIA+.

TusciaPride