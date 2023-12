I ragazzi dell’Istituto S. Lucia Filippini hanno disputato un mini-torneo interclasse

NewTuscia – MONTEFIASCONE Bellissima manifestazione giovedì 21 dicembre al Palazzetto dello Sport di Montefiascone, dove oltre 50 ragazzi dell’Istituto Comprensivo Paritario S. Lucia Filippini hanno concluso il progetto Prime Basi Scuola, promosso dalla Federazione Italiana Baseball Softball con Sport&Salute.

Sotto la guida di Luis Olmedo, tecnico del Montefiascone Baseball, e l’attenta supervisione della prof.ssa Serena D’Elia, i ragazzi delle classi 4a e 5 a della scuola primaria e 1 a della secondaria, hanno sperimentato questo gioco che riproduce il baseball, senza la mazza e i guantoni, solo con le mani.

Questo aiuta notevolmente a migliorare la coordinazione generale dei ragazzi, in particolare quella oculo-manuale, oggi pochissimo sviluppata nelle giovani generazioni.

Non solo, ma la caratteristica che ha il baseball 5 è di avere poche regole: così i ragazzi, giocando con la loro competitività naturale, hanno sviluppato autonomamente le loro strategie, che poco hanno a che fare con la tecnica del gioco, ma che sono un aspetto fondamentale nel processo di formazione della personalità dei ragazzi.

Il Montefiascone Baseball ha messo a disposizione le casacche colorate per tutte le squadre ed ha premiato tutti i partecipanti con una medaglia e la Scuola con una coppa, esprimendo soddisfazione nel vedere i ragazzi entusiasti e partecipi fino in fondo, sia quando giocavano e correvano, sia quando hanno tifato a gran voce per i compagni.

Il Presidente del Montefiascone Baseball Cristiano Tabarrini, anche nel suo ruolo di Vice-Presidente del Comitato Regionale Lazio, ha ringraziato la, Scuola, i ragazzi e le famiglie per la partecipazione, auspicando di poter continuare la collaborazione e invitando tutti a provare il gioco del baseball.

La Dirigente suor Maria Emanuela Vanich e gli insegnanti presenti hanno espresso grande soddisfazione per il progetto e si augurano che sia possibile continuare questa esperienza, anche eventualmente con la partecipazione della Scuola secondaria ai Campionati Studenteschi, organizzati dal Ministero.

I ragazzi che volessero continuare questa esperienza possono telefonare al 347.8957233