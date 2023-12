NewTuscia – VITERBO – Nell’anno che si sta per concludere, Forza Italia si è confermata una forza politica determinante in tutta la Provincia di Viterbo. Unico partito del panorama italiano presente in tutti i comuni della Tuscia, con sindaci e consiglieri comunali, Forza Italia rappresenta una comunità in continua crescita e sviluppo, come ha dimostrato la recente campagna di tesseramento che ha attirato anche tantissimi giovani.

Lo abbiamo ribadito a gran voce anche ieri sera nella Sala Benedetti della Provincia di Viterbo, dove si è svolto l’informale scambio di auguri tra gli amici che compongono la famiglia di Forza Italia – Viterbo. Che questo sia un partito vivo e forte, lo hanno dimostrato le oltre 130 persone presenti tra amministratori, appassionati e militanti.

Non mi stancherò mai di dirlo: Forza Italia è il vero perno del centrodestra. Senza di lei il centrodestra non esiste proprio, esisterebbe solo la destra, che rappresenta una cultura politica diversa dalla nostra. Forza Italia è differente perché è l’unico partito nel panorama italiano, anche all’interno della stessa coalizione di governo, in grado di unire le istanze moderate, popolari, cattoliche, europeiste, garantiste e liberali. In breve: se il centrodestra esiste in Italia, è perché esiste Forza Italia.

Ecco perché non possiamo accettare in nessun modo “lezioni di centrodestra” che altri pretendono di darci, perché noi rappresentiamo questo scenario politico più di chiunque altro sia in Italia che in Europa. E di certo non accettiamo lezioni da chi negli anni scorsi ha militato in forze politiche di orientamenti completamente diversi e che oggi, dopo aver cambiato più volte casacca, vuole provare a salire sul nostro carro. Lo diciamo chiaramente: Forza Italia è un partito aperto, una casa in continua espansione. Ma una cosa è certa: per gli opportunisti non ci sarà mai spazio.

Il 2023 è stato un anno di grandi successi per Forza Italia. L’anno si è aperto con le elezioni regionali dove, con il 10 per cento dei voti ottenuti nella Provincia di Viterbo, Forza Italia nella Tuscia ha raggiunto un risultato maggiore rispetto alla media regionale e, guardando ad oggi le intenzioni di voto, anche a quella nazionale. Il 2023 si è poi concluso con lo straordinario successo della campagna di tesseramento, che ha portato più di 1200 persone a iscriversi al partito, e con la nascita della giovanile.

Insomma. Forza Italia è determinante ed esprime anche a livello locale quello spirito di buongoverno, dialogo, moderazione e confronto che ha sempre contraddistinto la famiglia azzurra. A gennaio 2024 si svolgerà poi il congresso provinciale, che porterà all’elezione del nuovo segretario o della nuova segretaria provinciale del partito. Ancora una volta, la comunità viterbese di Forza Italia darà prova di grande compattezza scegliendo con una sola voce il proprio nuovo referente. E questo sarà solo il primo passo verso un percorso di rinnovamento e crescita che renderà Forza Italia ancora più presente sul territorio.

Alessandro Romoli