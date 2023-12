NewTuscia – VITERBO – In occasione delle prossime festività natalizie, nello specifico lunedì 25 e martedì 26 dicembre, il servizio di ritiro rifiuti porta a porta sarà garantito nelle seguenti zone e con le seguenti modalità:

Lunedì 25 dicembre:

ZONA A-Centro Storico

Raccolta antimeridiana ORGANICO per le sole utenze non domestiche della ristorazione nel centro storico di Viterbo, indipendentemente se ubicate o meno in tratti stradali interessati dall’ordinanza sindacale 51/2023 (modifiche parziali e temporanee in occasione del Christmas Village e mercatino Natale per utenze non domestiche – compreso settore ristorazione – del centro storico).

Raccolta antimeridiana VETRO per tutte le utenze non domestiche ubicate in tratti stradali interessati dall’ordinanza sindacale 51/2023.

Raccolta pomeridiana VETRO per tutte le utenze non domestiche non interessate dall’ordinanza sindacale 51/2023.

Raccolta antimeridiana VETRO e ORGANICO dedicata agli stand espositori Christmas Village e Mercatino di Natale.

Martedì 26 dicembre:

ZONA A-Centro Storico

– Raccolta antimeridiana ORGANICO per le sole utenze non domestiche della ristorazione ubicate nel Centro Storico, in tratti stradali interessati dall’ordinanza sindacale 51/2023.

– Raccolta pomeridiana ORGANICO per le sole utenze non domestiche della ristorazione ubicate nel Centro Storico, in tratti stradali non interessati dall’ordinanza sindacale 51/2023.

– Raccolta antimeridiana CARTA per tutte le utenze domestiche e non domestiche, indipendentemente se ubicate o meno in tratti stradali interessati dall’ordinanza sindacale 51/2023.

– Raccolta antimeridiana imballaggi in CARTONE per tutte le utenze non domestiche ubicate in tratti stradali interessati dall’ordinanza sindacale 51/2023.

– Raccolta pomeridiana imballaggi in CARTONE per tutte le utenze non domestiche non interessate dall’ordinanza sindacale 51/2023.

– Raccolta antimeridiana ORGANICO, CARTA e imballaggi in CARTONE dedicata agli stand espositori Christmas Village e Mercatino di Natale.

⁠⁠ZONA B1: raccolta antimeridiana carta, utenze domestiche e non domestiche.

⁠ZONA B2: si recupera la raccolta antimeridiana della carta per le utenze domestiche e non domestiche prevista (ma non effettuata) il giorno precedente.

ZONA B3: raccolta antimeridiana del secco residuo (cosiddetto rifiuto indifferenziato) per le utenze domestiche e non domestiche; nel pomeriggio si recupera la raccolta del vetro per le utenze non domestiche prevista il giorno precedente (ma non effettuata).

ZONA B4: si recupera la raccolta del secco residuo la mattina per le utenze domestiche e non domestiche, e la raccolta del vetro per le utenze non domestiche il pomeriggio, previste (ma non effettuate) il giorno precedente.

ZONA C: regolare effettuazione della raccolta presso le isole di prossimità in entrambe le giornate.

Si ricorda che presso le isole di prossimità è fatto divieto di conferire qualsiasi tipo di rifiuto e con qualsiasi modalità da parte di cittadini non residenti nel Comune di Viterbo e da parte dei titolari di attività non insediata nello stesso; conferire e abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura ed origine sul suolo al di fuori dei contenitori; conferire rifiuti presso isole di prossimità diverse da quella assegnata.

Il centro comunale di raccolta (via Lucca – Grotte Santo Stefano) in entrambe le giornate festive infrasettimanali resterà chiuso.

Per consultazione suddivisione zone https://viterboambiente.net/pagine/calendari-viterbo

L’ordinanza sindacale n. 51/2023 è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it

Per ulteriori informazioni www.viterboambiente.net .