Speciale a Teleorte in onda nella serata di Natale

Stefano Stefanini

Con la ricorrenza degli 800 anni dal primo presepe di san Francesco a Greccio, e’ stato indetto a Orte un concorso di Presepi aperto a tutti, con esposizione delle opere nelle 2 parrocchie da domenica 17 dicembre 2023 a sabato 6 gennaio 2024.

Tale iniziativa e’ stata promossa dall’Ordine Francescano secolare di Orte, in collaborazione con le parrocchie e le Confraternite Riunite di Orte.

Nella trasmissione speciale di Fatti e Commenti in onda sulle frequenze di TeleOrte lunedì 25 dicembre e martedì 26 dicembre dalle 19,15 verranno approfonditi i temi degli 800 anni del Promo Presepe di San Francesco nella trasmisssione condotta da Francesca Maccagkia, con ospiti i parroci di Orte, don Augusto Mascagna e don Giovanni Bazenguissa, il responsabile dell’Ordine Francescano Secolare di Orte, Costantino Parolisi e la presidente dell’Universita’ delle Tre Età di Orte, Luisa Gentili.

Il concorso indetto dall’Ordine Francescano Secolare di Orte per premiare i migliori presepi ha ottenuto un significativo successo sia per qualità e quantità delle opere a concorso. Nel corso della trasmissione, su sollecitazione di Francesca Maccaglia, sono stati rievocati e commentati dai parroci di Orte gli scritti dei biografi di San Francesco, Bonaventura da Bagnoregio e Tommaso da Celano che descrivono il primo presepe voluto dal Santo il 24 dicembre 1223 a Greccio.

Luisa Gentili per l’ Universita delle Tre Età di Orte ha collegato l’evento di Greccio con la vena artistica che ha animato pittori e scultori, a partire da Giotto nella Basilica di Assisi, alla rappresentazione del Presepe nei secoli successivi sino ai giorni nostri.

Un riferimento particolare e’ andato a Papa Francesco, che nella sua lettera apostolica “Admirabile Signum” promulgata nel 2019 a Greccio, rievocando le origini della rappresentazione della nascita di Gesù, ricorda, tra l’altro come il presepe vivente voluto da San Francesco a Greccio nel Natale del 1223, riempì di gioia tutti i presenti: “San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede, con semplicità”.

Il presepe “suscita tanto stupore e ci commuove” perché “manifesta la tenerezza di Dio” che “si abbassa alla nostra piccolezza”, si fa povero, invitandoci a seguirlo sulla via dell’umiltà per “incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi, materialmente o spiritualmente”.

Papa Francesco invita ad immaginare di toccare il Natale, provando stupore e commozione per il Dio che si fa bambino.

I segni del presepe: il cielo stellato nel silenzio della notte.

La Lettera del Pontefice passa in rassegna i vari segni del presepe.

Innanzitutto il cielo stellato, nel buio e nel silenzio della notte: è la notte che a volte circonda la nostra vita. “Ebbene, anche in quei momenti – scrive il Papa – Dio non ci lascia soli, ma si fa presente” e “porta luce dove c’è il buio e rischiara quanti attraversano le tenebre della sofferenza”.

I paesaggi, gli angeli, la stella cometa, i poveri.

Ci sono poi, spesso, i paesaggi fatti di rovine di case e palazzi antichi, “segno visibile dell’umanità decaduta” che Gesù è venuto “a guarire e ricostruire”. Ci sono le montagne, i ruscelli, le pecore, a rappresentare tutto il creato che partecipa alla festa della venuta del Messia. Gli angeli e la stella cometa sono il segno che “noi pure siamo chiamati a metterci in cammino per raggiungere la grotta e adorare il Signore”.