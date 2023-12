Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Vivremo intensamente queste festività natalizie e di capodanno nei nostri comuni della Tuscia, che con i Centri Storici variegati e pieni di storia, per le festività torneranno ad essere i Borghi Presepio, radici di tradizioni e cultura.

Il futuro di un modello di sviluppo della Tuscia viterbese nel suo complesso che concili qualità della vita e tutela ambientale, innovazione tecnologica e bio agricoltura, produzione energetica sostenibile, piccola e media impresa industriale e artigiana compatibili con la creazione di posti di lavoro, poli scolastici e ricerca universitaria al passo delle nuove professioni e al servizio dell’ecologia, con tempi di lavoro e di studio compatibili con la vita familiare ed il tempo libero (cultura e sport).

Reti viarie e ferroviarie che colleghino gli itinerari internazionali e nazionali con una rete di viabilita’ stradale e ferroviaria locale efficiente e manutenuta, che valorizzi il trasporto di merci intermodale mare-ferrovia-autostrada-aereo, con la valorizzazione del trasporto passeggeri si apre lavoro e studio durante la settima che per turismo e valorizzazione delle bellezze artistico-ambientali, di spettacolo, sport, equitazione e rievocazione storica ed enogastronomiche di cui i nostri territori ed il Centro Italia e’ straordinariamente ricco.

In questa fase di guerra e di tensioni internazionali occorre un forte investimento in resilienza come capacità di risposta dei territori, della nostra Tuscia all’emergenza coronavirus : impegno e responsabilità degli amministratori pubblici, del sistema sanitario, flessibilità imprenditoriale, sperimentazione di nuova organizzazione del lavoro, senso di comunità e ruolo della società civile organizzata .

L’augurio di un sereno Natale e Capodanno 2024 come aspirazione alla concordia, alla solidarietà, alla cura della cosa pubblica, al dialogo tra culture pur nelle differenze per la crescita del nostro Paese.

Come rimanere indifferenti di fronte alle problematiche che derivano da fenomeni quali i cambiamenti climatici, la desertificazione, il degrado e la perdita di produttività di vaste aree agricole, l’inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere, la perdita della biodiversità, l’aumento di eventi naturali estremi, il disboscamento delle aree equatoriali e tropicali?”

Il nostro, presidente della Repubblica Sergio Mattarella, istituzioni europee e internazionali, regioni, politici e intellettuali di varie culture, ispirati dalla fede religiosa e laici, in fruttuoso dialogo con papa Francesco, avvertono che sarebbe irresponsabile non prendere in seria considerazione, oltre che l’emergenza coronavirus, la lotta ai cambiamenti climatici ed uno sviluppo più equilibrato dei popoli in via di sviluppo, per evitare e ridimensionare il triste fenomeno delle migrazioni, portando opportunità di sviluppo reale a casa dei paesi più poveri.

L’augurio che ci sentiamo di formulare per il Natale d il Capodanno è che prevalga un’ecologia di Valori e di Azioni, interiore e sociale orientata al Bene, dei singoli gesti e delle scelte economiche, sociali e politiche … nelle nostre Città.