NewTuscia – VITERBO – Torna a Viterbo il giovane centrocampista della Primavera Viterbese Edoardo Silvestroni. Classe 2005, dopo l’esperienza nel Parioli Calcio, si aggiunge alla rosa della FC Viterbo, alla corte di Mister Castagnari.

Nato il: 01/01/2005 (18) Luogo di nascita: Roma Nazionalità: Italia Posizione: Centrocampo

Emanuele Capuano, attaccante classe ’97, arriva dall’Aprilia Racing e va a rinforzare l’attacco della FC Viterbo. Inizia la carriera nel 2014 con la partecipazione al Campionato Primavera 1 della Lazio Sub19. Debutta il C nel 2016 con il Fondi e firma con il Crema in D nel 2017. Nel 2021 sceglie il Real Monterotondo Scalo, sempre in serie D per poi proseguire la stagione successiva nell’Aprilia.

Nato il: 18/03/1997 (26) Luogo di nascita: Roma Nazionalità: Italia Posizione: Attaccante

