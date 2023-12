NewTuscia – SANTA MARINELLA – Incidente a Santa Marinella. Le due persone rimaste ferite nello scontro tra auto che si è verificato in via Aurelia intorno all’ora di pranzo davanti al ristorante “La Toscana”, sono state trasportate in ospedale.

Sul posto, i sanitari del 118, con l’ambulanza e l’automedica e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le macchine e la strada.