NewTuscia – VITERBO – Non può essere Natale senza solidarietà e il Rotaract Viterbo nei giorni scorsi si è attivato tra gli amici e coinvolgendo i soci del Rotary Club Viterbo per il tradizionale acquisto dei gustosi omaggi in cioccolata che si tramutano in beneficenza.

Una raccolta fondi che permette ancora una volta di donare a favore della onlus A.pro.t.i.on., associazione che sostiene i malati di leucemia della divisione Ematologia del Gemelli, a vantaggio delle necessità del reparto e soprattutto pensando alle famiglie dei piccoli ricoverati. La festa però è soprattutto gioia e sorrisi per i bambini, per questo vengono sempre acquistati dolci Babbo Natale, quest’anno anche in slitta, e torroni artigianali della cioccolateria Santori di Castiglione in Teverina, da donare a chi sta vivendo un momento particolare.

Una prima visita è stata fatta all’ospedale Belcolle, nel reparto di pediatria diretto dal dottor Giorgio Bragaglia, dove il vice presidente rotaract Lorenzo Porciani con la presidente incoming Federica Critelli, la presidente incoming del Rotary Rosita Ponticiello con la socia Alexia Paolocci hanno incontrato tre bambini con i genitori per una consegna formale del Babbo Natale di cioccolata. Questa mattina visita alla Casa Sacra Famiglia dove suor Maria Zeffiro ha aperto le porte a Lorenzo Porciani e Rosita Ponticiello, stavolta insieme a Riccardo Giusti e Simone Pippolini per ricevere il dono che sarà poi dato ai bambini ed adolescenti ospitati al momento.

I ragazzi del Rotaract, coinvolti anche da Rosita, hanno confermato la propria disponibilità nell’organizzare anche in momenti di condivisione con i giovani ospiti, notando l’assenza della più piccola, conosciuta nelle scorse festività pasquali, che ora è stata accolta in adozione presso una famiglia. Suor Maria ha ricordato quanto sia solidale questa città, dove tutti sono disponibili e generosi: “E’ bello ricevere tanto, specie le cose che servono, ma conta maggiormente anche l’amore che ci giunge attraverso gesti di solidarietà e vicinanza”.

Rotary Club Viterbo – Distretto 2080