NewTuscia – GUIDONIA MONTECELIO – Legambiente e Comuni Ricicloni Lazio, nell’ambito dell’ottava edizione dell’Ecoforum Lazio, hanno diffuso i dati sull’andamento della gestione dei rifiuti per l’anno 2022 riconoscendo l’impegno dei cittadini di Guidonia Montecelio e dell’Amministrazione comunale.

Guidonia Montecelio è la quarta città nella regione, tra i comuni con più di 50 mila abitanti, per la percentuale di raccolta differenziata, 69,98%. Una percentuale al di sopra della media del Lazio, 54,2%, della provincia di Roma 52,1%, e di quella nazionale, 63,99%. La raccolta differenziata è cresciuta dell’1.1% rispetto al 2021, un aumento maggiore rispetto alla crescita della Regione che si attesta allo 0.8%.

Significativo anche il dato sulla quantità di rifiuti prodotti da ogni residente. una media di 356,92 chilogrammi procapite. Si tratta del risultato migliore tra i comuni più grandi del Lazio ed è inferiore rispetto alla media regionale, 498 kg/abitante.

“Il costante miglioramento dei dati sulla nostra raccolta dei rifiuti – commenta il sindaco Mauro Lombardo – è un dato importante che certifica l’impegno di tutti i cittadini e l’attenzione costante dell’Amministrazione. L’obiettivo è continuare a migliorare”.

“Siamo sulla strada giusta – aggiunge l’assessore all’Ambiente Paola De Dominicis -. In questi mesi abbiamo ulteriormente potenziato e migliorato il servizio perché non vogliamo fermarci. A Guidonia Montecelio si devono produrre sempre meno rifiuti e si deve differenziare di più e meglio. L’impegno dell’Amministrazione è rivolto anche alla pulizia, con più bonifiche e controlli, e al decoro, con nuovi progetti come l’installazione della prima isola informatizzata per la raccolta differenziata dei rifiuti a Montecelio e della prima ECOBOX, nuove coperture igieniche per tenere ordinati i contenitori dei rifiuti fuori le nostre scuole”.

Città di Guidonia Montecelio