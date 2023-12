NewTuscia – VITERBO – FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) bandisce un premio di laurea di 500 euro, elargito dalla BANCA LAZIO NORD, rivolto a laureate magistrali dell’Università degli Studi della Tuscia, che abbiano conseguito il titolo tra il 1 Gennaio 2023 e il 29 Febbraio 2024 discutendo una tesi in materia di sostenibilità, con particolare riguardo ai 17 Sustainable Development Goals – SDGs (https://sdgs.un.org/goals).

Per poter partecipare al concorso, la tesi di laurea va inviata via mail in formato pdf entro il 28 Febbraio 2024 al Prof. Andrea Petroselli (petro@unitus.it).

Le candidate devono dichiarare, nella mail, sotto la propria responsabilità:

cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito eletto ai fini del concorso, inclusi numeri di reperibilità telefonica e indirizzi di posta elettronica;

corso di studio in cui si è conseguito il titolo, titolo tesi e data di conseguimento della laurea;

il o gli SDGs a cui la tesi si riferisce.

Alla domanda devono essere allegati:

copia della tesi di laurea conforme all’originale consegnato alla segreteria studenti ai fini del sostenimento dell’esame di laurea; certificato di laurea con l’indicazione del punteggio conseguito; un breve riassunto del proprio lavoro di tesi (max 30 righe, formato A4, corpo 12, interlinea 1,5); copia di un documento non scaduto di identità personale.

Non saranno accolte domande di partecipazione incomplete, oppure pervenute con modalità diverse da quelle indicate o oltre la di scadenza prefissata.

Una commissione formata da docenti dell’Università degli Studi della Tuscia, da socie FIDAPA e da rappresentanti della BANCA LAZIO NORD, successivamente nominata, valuterà le tesi pervenute.

La Commissione giudicatrice, recepita la documentazione presentata dalle candidate, procederà con il proprio insindacabile giudizio all’assegnazione del premio sulla base dell’innovatività dell’ambito ed argomento di tesi prescelto, originalità nei contenuti, dell’accuratezza bibliografica e del rigore scientifico-metodologico degli elaborati presentati.

Il premio sarà conferito nel corso della Giornata della Sostenibilità 2024 che sarà organizzata dall’Università degli Studi della Tuscia martedì 7 Maggio 2024.

Per qualunque informazione si prega di contattare il Prof. Andrea Petroselli (petro@unitus.it).