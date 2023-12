NewTuscia – VITERBO – Marco Bruzziches, consigliere con delega al patrimonio, lascia la maggioranza e il gruppo Viterbo 2020, per ricostituire il gruppo nel quale era stato il primo degli eletti, Viterbo Cambia. Insieme alle sue, arrivano anche le dimissioni della presidente della seconda commissione.

Le motivazioni, che ha detta di Bruzziches lo hanno spinto dopo tre mesi di riflessioni ad abbandonare la maggioranza, sarebbero da ricollegare in parte alla mancata risposta nei confronti del suo lavoro volto a contribuire alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e all’azione di recupero della buona amministrazione della cosa pubblica, nei confronti del quale invece di interessamento avrebbe “riscontrato immobilismo”, anche se più volte fatto presente.

Ma forse, la questione cruciale è stata un’altra. Marco Bruzziches non ha spiegato per esteso il problema, ha però accennato di aver subito, insieme alla propria famiglia, dei fatti gravi che ad oggi continuerebbero a causare “preoccupazione e senso di angoscia a me e ai miei familiari “.

Se la questione politica ha scatenato dibattiti in sala, quella personale ha destato nel primo cittadino una netta presa di posizione a favore di Bruzziches, affermando di associarsi alla solidarietà e assicurando l’attivazione del segretario generale. Poi uno scambio di in bocca al lupo, da parte di entrambi.