Maurizio Fiorani

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Flaminia viene raggiunta nel finale dal Latte Dolce Sassari sull’1-1 e sfuma un successo per i rossoblu’ che sarebbe valso oro in chiave salvezza. Il prossimo turno vedrà la Flamnia impegnata in trasferta alla riporesa del torneo dopo la pausa di Natale sul campo del Trastevere, vittorioso in casa per 4-2 sulla Gladiator.

Il Cassino si è imposto per 2-0 sulla Sarrabus Ogliastra portandosi in quarta posizione a quota 27 punti insieme al Cynthia Albalonga, fermato in casa sul pari per 1-1 dalla Boreale. La Romana FC si è imposta per 4-2 in casa sulla Nuova Florida, ora i capitolini sono terzi in classifica. Pari tra Ischia e Nocerina sempre per 1-1: le due compagini si spartiscono la posta in palio in attesa di tempi migliori. La Cavese capolista viene fermata sul pareggio a reti inviolate sul campo del San Marzano e mantiene saldamente la vetta con ben 9 punti sulla Sarrabus Ogliastra. Pareggio per 1-1 tra Anzio e Budoni che serve a poco ad entrambe le formazioni in quanto rimangono nelle parti basse della graduatoria. Infine successo a sorpresa dell’Ostia Mare che si impone per 5-0 sull’Atletico Uri in trasferta. Il girone di ritorno si prospetta interessante sia in vetta che in coda.

RISULTATI DELLA 17° GIORNATA D’ANDATA

CASSINO-SARRABUS OGLIASTRA 2-0

CYNTHIA ALBALONGA-BOREALE 1-1

ISCHIA NOCERINA 1-1

ROMANA F.C-N FLORIDA 4-2

SAN MARZANO-CAVESE 0-0

LATTE DOLCE SS-FLAMINIA 1-1

TRASTEVERE-GLADIATOR 4-2

ANZIO-BUDONI 1-1

ATLETICO URI-OSTIA MARE 0-5

CLASSIFICA CAVESE 39

SARRABUS OGLIASTRA 30

ROMANA F.C 29

CYNTHIA ALBALONGA 27

CASSINO 27

ISCHIA 26

OSTIA MARE 25

SAN MARZANO 25

NOCERINA 23

ATLETICO URI 21

N. FLORIDA 20 (-3)

LATTE DOLCE 20

TRASTEVERE 19

FLAMINIA 18

BUDONI 15

ANZIO 15

BOREALE 13

GLADIATOR 11

PROSSIMO TURNO

ATLETICO URI-SARRABUS OGLIASTRA

CASSINO-BOREALE CYNTHIA

ALBALONGA-NOCERINA

GLADIATOR-OSTIA MARE

ISCHIA-N. FLORIDA

ROMANAF.C-CAVESE

LATTE DOLCE SS-BUDONI

TRASTEVERE-FLAMINIA

ANZIO-SAN MARZANO