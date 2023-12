Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Faul Cimini batte la capolista Pomezia per 2-1 in rimonta e si rilancia in classifica. Erano passati per prima in vantaggio i rossoblù del Pomezia con Teti poi, nella ripresa, al 7° De Goicoechea pareggia per la Faul Cimini ed 27° della ripresa Cissè fissa il definitivo 2-1 e sorpasso della Faul Cimini.

La vetta della classifica rimane ancora molto lontana: 9 punti di distacco dal quartetto di testa dove ci sono ben 4 squadre econ 36 punti: Montespaccato, Pomezia, Rieti, e Campus Eur, seguite ad una sola lunghezza dall’Aurelia Antico Aurelio a 35 punti, quest’ultima compagine sconfitta per 4-0 a sorpresa dal Ladispoli in trasferta.

Il Montespaccato è uscito vittorioso in trasferta sul campo della Pescatori Ostia per 3-2, mantenendo il passo delle concorrenti. Il Rieti ha vinto in casa 3-0 con l’Audace 1919 agganciando in vetta il Pomezia ed approfittando del turno interno a lei favorevole.

Il Campus Eur si è imposto in casa nel derby capitolino con la Romulea per 2-1, portandosi in testa alla classifica in coabitazione. Il Civitavecchia si è imposto in casa per 2-0 sul Villalba agganciando il Maccarese a quota 32 punti in classifica, anch’esso uscito vincitore per 2-1 nel confronto interno con l’Astrea.

Pareggio per 1-1 tra l’Aranova e la Luiss tra due compagini che stazionano nelle zone medio-basse della classifica. Successo per 5-1 del Valmontone che, tra le mura amiche, rifila una clamorosa cinquina al fanalino di coda Citizen Academy.

Il campionato sia in testa che in coda appare molto equilibrato ed incerto, con molte squadre raccolte in pochi punti e con una classifica che specie in vetta è molto corta. Il girone di ritorno si prospetta molto interessante.

RISULTATI DELLA 1°GIORNATA DI RITORNO

LADISPOLI– AURELIA ANTICA AURELIO 4-0

ARANOVA–LUISS 1-1

CAMPUS EUR–ROMULEA 2-1

CIVITAVECCHIA–VILLALBA 2-0

FAUL CIMINI-POMEZIA 2-1

PESCATORI OSTIA–MONTESPACCATO 2-3

RIETI–AUDACE 1919 3-0

VALMONTONE–CITIZEN ACADEMY 5-1

MACCARESE-ASTREA 2-1

CLASSIFICA

MONTESPACCATO 36

POMEZIA 36

RIETI 36

CAMPUS EUR 36

AURELIA ANTICA AURELIO 35

MACCARESE 32

CIVITAVECCHIA 32

VALMONTONE 29

FAUL CIMINI 27

ROMULEA 24

ASTREA 23

ARANOVA 21

LUISS 21

VILLALBA 14

AUDACE 1919 13

LADISPOLI 12

PESCATORI OSTIA 10

CITIZEN ACEDEMY 8

PROSSIMO TURNO

ASTREA-ARANOVA

AUDACE 1919-LADISPOLI

AURELIO ANTICA AURELIA-CAMPUS EUR

CITIZEN ACADEMY-CIVITAVECCHIA

LUISS-FAUL CIMINI

MONTESPACCATO-RIETI

POMEZIA-PESCATORI OSTIA

ROMULEA-VALMONTONE

VILLALBA-MACCARESE