NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Questo pomeriggio, appena terminate le operazioni necessarie per mettere in sicurezza l’area di cantiere, è stato riaperto il traffico veicolare a senso unico alternato con strumentazione semaforica in via Belvedere Falerii Veteres. I lavori di messa in sicurezza e riqualificazione a seguito di un evento franoso che stanno interessando tale area continueranno fino alla totale riapertura del tratto di strada.

“L’Amministrazione Giampieri sta completando un’opera di notevole importanza per la cittadinanza – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini -. Il ritmo serrato dei lavori ha consentito la riapertura del traffico veicolare a senso unico alternato in poco più di un mese”.

“Anche se si tratta di una riapertura a senso unico alternato, prima di Natale come promesso siamo riusciti a mantenere l’impegno preso coi cittadini – commenta il sindaco Luca Giampieri -. Ringrazio la ditta che sta ultimando l’opera per aver lavorato speditamente e aver reso possibile la riapertura, dopo le feste riprenderanno con lo stesso ritmo per consentire anche il ripristino del doppio senso. C’è davvero grandissima soddisfazione per aver risolto un problema, peraltro a costo zero per i cittadini, che si protraeva da anni”.

“Come anticipato anche in commissione consiliare e durante la seduta dell’ultimo consiglio comunale, l’opera di messa in sicurezza di via Belvedere Falerii Veteres, seppur interessata da lavorazioni di particolare complessità, è ad una fase che ha consentito da questo pomeriggio la riapertura – conclude Parroccini -. Il prossimo passo sarà quello del completamento definitivo delle lavorazioni e del ripristino del traffico a doppio senso”.