NewTuscia – FIRENZE – “Oggi conosciamo quanto graverà sulle tasche dei toscani la contesa tra Partito Democratico e Italia Viva. La decisione è stata presa dai segretari dei due partiti di maggioranza, nelle segrete stanze del palazzo insieme al Presidente Eugenio Giani, escludendo completamente le forze politiche dell’opposizione. Quest’ultime hanno atteso per ore l’esito di questo negoziato per poltrone da sindaco o chissà cos’altro. I consiglieri regionali di opposizione, così come i toscani che li hanno eletti e persino coloro che hanno votato per la maggioranza, non sono stati informati nel luogo deputato a questa discussione. Il Consiglio Regionale, ancora una volta, è stato privato del suo ruolo. Tuttavia, è importante sottolineare che la riconciliazione tra il PD e Italia Viva ha un costo: 200 milioni di euro.” Così Irene Galletti e Silvia Noferi, consigliere regionali del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana.