NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Accolgo con piacere la notizia che è stato approvato oggi in Consiglio Comunale l’emendamento presentato dalla Lega e da me suggerito, che riguarda lo stanziamento di 10mila euro che servirà per l’adeguamento dei prezzi per portare a conclusione l’affidamento dei lavori che riguarda la Torre Civica di Bagnaia. Un progetto inserito tra i sei finanziati nel Bando Periferie Degradate convenzionato nel 2021 dall’allora Assessore Ubertini, ma che per essere portato a termine necessitava di un adeguamento dei costi. Ringrazio pertanto sia i colleghi di partito che l’Amministrazione in particolare modo l’Assessore Aronne, la Sindaca e i Consiglieri tutti che hanno votato all’ unanimità in modo favorevole, per aver colto un suggerimento che dà la possibilità alla città di portare avanti quello che può essere un altro volano per il turismo. L’obiettivo finale è infatti quello di rendere la meravigliosa Torre dell’Orologio costruita intorno al 1200 visitabile.

Elisa Cepparotti

Coordinatore Comunale

Lega Salvini.