NewTuscia – VITERBO – Torna il Concerto di Natale. L’appuntamento, promosso dall’associazione XXI Secolo, in programma, come di consueto, il 23 dicembre al Teatro Unione, è giunto quest’anno alla sua ventinovesima edizione. Un appuntamento particolarmente atteso, tanto da registrare ogni anno il tutto esaurito. E anche quest’anno è già sold out da giorni. Tutti i dettagli sono stati illustrati nel pomeriggio di ieri 20 dicembre, nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, dal presidente dell’associazione XXI Secolo Giuliano Nisi, dall’attrice e regista Laura Antonini e dalla presidente dell’associazione Yarn Bombing Viterbo Roberta Sperduti, che curerà l’allestimento scenico. Ad aprire la conferenza, il vice sindaco e assessore alla cultura e all’educazione Alfonso Antoniozzi.

“L’associazione XXI secolo ha un grande merito – ha sottolineato Antoniozzi – quello di aver creato un rito, il concerto di Natale. L’appuntamento del 23 dicembre, con la sua storia pluridecennale, è ormai un appuntamento fisso per i viterbesi. Il riconoscimento più grande per una realtà culturale è vedere che una propria idea venga condivisa e seguita dalla città per la quale è nata. Un lavoro titanico dietro la preparazione di un concerto come questo proposto dall’associazione XXI Secolo, dagli artisti che si esibiranno e dal maestro e direttore Fabrizio Bastianini”. È lo stesso maestro Bastianini a trascrivere l’intero repertorio per orchestra e solisti.

“La credibilità di questo evento la vediamo con la risposta del pubblico – ha precisato Nisi – ma anche con quella degli artisti nazionali, da quelli del passato all’ospite di quest’anno, Fabio Concato, sul palco il prossimo 23 dicembre con un programma a sorpresa accompagnato dai suoi musicisti. Insieme all’ensemble vocale Il Contrappunto e all’Orchestra sinfonica EtruriÆnsemble – aggiunge il presidente dell’associazione XXI Secolo – avremo i nostri solisti Alessandro Fiocchetti, Mariangela Rossetti e Luisa Stella insieme alla vincitrice del Premio Ricci 2023, Francesca Mannino”.

La tradizione prevede anche la collaborazione con due realtà del territorio, a partire dall’attrice Laura Antonini, che presenterà il concerto con Davide Colombo, curando anche la regia: “Sono davvero felice di partecipare anche a questa edizione – ha confidato in conferenza – per una serata che trovo magica, come ogni volta che varco il Teatro dell’Unione, stavolta addobbato a festa per il Natale, romantico e magico. Il filo conduttore di quest’anno è il “giallo”: da qui il titolo del concerto “Yellow Christmas”, che sarà contraddistinto da tracce misteriose che andranno a comporre una casa in tinte fantastiche”. A dipingere l’atmosfera sarà l’associazione Yarn Bombing, rappresentata da Roberta Sperduti: “Il palco del Teatro Unione è grande, molto grande, e seguendo il tema scelto, quello della casa, stiamo giocando con Laura per dare un tocco misterioso all’evento”.

Il concerto di Natale “Yellow Christmas” è organizzato dall’associazione XXI Secolo con il patrocinio e il contributo del Comune di Viterbo, assessorato alla cultura e all’educazione, Fondazione Carivit, Ance Viterbo, Banca Lazio Nord – Credito cooperativo italiano.