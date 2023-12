NewTuscia – VITERBO – La sezione provinciale di Confcommercio Lazio Nord Viterbo, con la presidente Loredana Badini, vuole ringraziare i propri associati, le istituzioni del territorio, gli organi di stampa e tutti coloro che hanno seguito e partecipato alle attività dell’Associazione, in questo anno intenso che volge ormai al termine.

Nel 2023, come Confcommercio abbiamo erogato servizi e corsi formativi alle attività imprenditoriali vecchie e nuove, supportandone l’avviamento e il rafforzamento economico con l’accesso al credito della finanza agevolata. Abbiamo incrementato il numero delle nostre convenzioni e le collaborazioni con professionisti del territorio, e contiamo di coinvolgerne altri ancora nei mesi che verranno.

Le attività pubbliche hanno visto la realizzazione di importanti progetti di sensibilizzazione, in collaborazione con le forze di polizia e le istituzioni, sull’uso corretto degli alcolici e contro la violenza di genere; oltre alla partecipazione attiva negli incontri nazionali delle federazioni FIPE (pubblici esercizi), FIDA (alimentari), ConfGuide, FIMAA (agenti immobiliari), Federcarni, Federmoda e nei convegni del gruppo Terziario Donna e del nascente gruppo dei Giovani Imprenditori.

Abbiamo inoltre avviato quest’anno tavoli di lavoro con scuole ed istituti professionali della provincia, consapevoli che il futuro delle imprese e dell’economia passi per la qualità della formazione nelle scuole secondarie e del suo raccordo sempre più stretto con il tessuto produttivo territoriale.

Siamo stati protagonisti nei tavoli di confronto con il Comune di Viterbo sulle questioni riguardanti il mercato cittadino, e soprattutto per la revisione delle politiche sugli orari di apertura serali dei pubblici esercizi nel centro storico, certi che il rilancio della nostra città passi dalla vitalità del suo centro e dalla sua attrattività per i giovani, pur nel rispetto delle regole e dei suoi abitanti.

Importante infine, il lavoro fatto con gli enti bilaterali del terziario e del turismo, con quest’ultimo che ha inaugurato negli ultimi mesi il proprio sportello su Viterbo. Gli enti bilaterali sono istituzioni che riuniscono le nostre associazioni di categoria con i sindacati, offrendo formazione gratuita e servizi di welfare ai dipendenti: strumento fondamentale che gli imprenditori avranno sempre più a disposizione.

Negli ultimi mesi di questo anno il rientro dell’inflazione, l’aumento dell’occupazione e degli indici di fiducia di consumatori ed imprese infondono a Confcommercio un ritrovato ottimismo per i consumi natalizi, per i saldi che cominceranno il prossimo 5 gennaio ed in generale per il prossimo futuro. Nella provincia di Viterbo in particolare, gli ultimi dati evidenziano una crescita del valore aggiunto nell’economia (+7,1%) e del settore servizi (+11,5%) della nostra provincia, a tassi migliori della media nazionale.

I segnali che giungono dalle nostre imprese associate sono segnali importanti che vanno colti, pur nella consapevolezza che il 2024 sarà un anno certamente impegnativo soprattutto per la difficile situazione internazionale. La ricetta migliore che conosciamo è quella di continuare a lavorare con il lavoro di squadra, che caratterizza da sempre Confcommercio, e sul quale possono continuare a contare ogni giorno le imprenditrici e gli imprenditori del nostro territorio.