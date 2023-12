La Fiera Natalizia di Ronciglione ha incantato i visitatori, tra stand artigianali di eccellenza, prodotti tipici, Sagra del Pampapato e attrazioni per i più piccoli

NewTuscia RONCIGLIONE – La Fiera Farnesiana di Natale ha portato a Ronciglione lo scorso weekend tutta la magia delle feste, nonostante una partenza in salita dettata dal forte vento di sabato che ha costretto gli organizzatori a concentrare tutto nella giornata di domenica.

Complice un cielo terso ed un clima decisamente più gradevole, i visitatori hanno affollato la fiera durante tutta la giornata, apprezzando la qualità dei prodotti di artigianato artistico, enogastronomia, oggettistica ed eccellenze locali proposte dagli oltre quaranta stand presenti. I visitatori hanno avuto occasione di conoscere ed apprezzare anche il “pampapato”, dolce tradizionale del Natale ronciglionese, grazie alla sagra organizzata dalla Pro Loco di Ronciglione in Piazza degli Angeli. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera anche la casetta di Babbo Natale per i più piccoli, artisti di strada e lo spettacolo di luci del Christmas Laser Show sulla torre campanaria della Chiesa della Provvidenza.

“Dopo la prima edizione della Fiera Farnesiana di settembre, portare a dicembre una così ricca manifestazione natalizia rappresentava per noi una grande sfida. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento – ha commentato il consigliere comunale delegato agli Eventi, Francesco Laurenti – perché è grazie alla collaborazione di tutti che abbiamo regalato alla nostra città una Fiera di Natale come non se ne vedevano da anni. Ringrazio la Pro Loco di Ronciglione, Giovanni Monaldi e Laura Sperati, Roberta Galilei, Daniela Scavolini, la Polizia Locale, la Protezione Civile, tutti gli amministratori e gli uffici. Siamo già al lavoro per la Fiera di Pasqua 2024”.

L’evento, promosso dal Comune di Ronciglione, nasce per rendere omaggio all’antico splendore della città durante la dinastia dei Farnese nell’alto medioevo, che rese Ronciglione un importante fulcro dell’artigianato, con concerie, ramiere, ferriere e stamperie a servizio dello Stato Pontificio.

Le manifestazioni natalizie nel Borgo dei Borghi 2023 proseguono con un ricco programma:

We Love Christmas – giovedì 21 dicembre ore 21 Teatro comunale “Ettore Petrolini”

Uno spettacolo di musica, ballo e performances promosso da Radici Eventi per condividere e respirare tutta la magia del Natale, con tantissimi artisti presenti.

Ingresso Biglietto 10,00 euro

Lucevan le Stelle – La musica va in scena a lume di candela a cura di Maria Letizia Beneduce – venerdì 22 dicembre ore 18.30 Chiesa di San Sebastiano

Ingresso gratuito

Il trio Le Capinere – composto dalle musiciste professioniste Maria Letizia Beneduce, Fabiola Battaglini e Sara Cresta – eseguirà un repertorio di famosi brani con arrangiamenti mai ascoltati prima e scritti appositamente dalle artiste.

𝐗𝐗𝐕𝐈 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚 “𝐀.𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐧𝐢” 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐧𝐜𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐧𝐞 – sabato 23 dicembre ore 21 Teatro comunale Ettore Petrolini

Ingresso gratuito e senza prenotazioni

Celebri pagine musicali vi trasporteranno nelle magiche atmosfere del Natale. I musicisti della Banda Cittadina, Martina Chiossi (Soprano), Emanuel Bussaglia (Tenore), Daniele Gabrieli (Basso) e Francesco Laurenti vi aspettano.

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐩𝐞 𝐕𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐧𝐜𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐧𝐞 “𝐕𝐞𝐧𝐢𝐭𝐞 𝐀𝐝𝐨𝐫𝐞𝐦𝐮𝐬” a cura dell’Associazione Historica

Il 26 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024 dalle ore 16.30 nei Borghi Medievali di Ronciglione

Questo evento, giunto alla VII edizione, rappresenta per i visitatori un vero viaggio nel medioevo, periodo storico di grande lustro per la Città di Ronciglione.

ingresso libero dal Castello della Rovere

Maggiori dettagli sui singoli eventi sono disponibili sui canali istituzionali del Comune di Ronciglione.