NewTuscia – ROMA – “La riforma del patto di stabilità, cui si è giunti nonostante la Germania abbia mostrato qualche resistenza, è un ottimo risultato, frutto della capacità del governo Meloni di arrivare ad un compromesso. L’accordo, infatti, prevede maggiore flessibilità quanto alle regole di bilancio e permette, durante l’arco di tempo in cui sarà in vigore il PNRR, di tenere conto anche degli investimenti ad esso connessi. Le regole europee di oggi, dunque, sono a tutti gli effetti migliori di quelle del passato e puntano, con minori restrizioni, sulla crescita e sul miglioramento in ambiti strategici”.

Così Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Ambiente di Montecitorio.